CHP BAŞAKŞEHİR İLÇE BAŞKANLIĞI GÜCÜNE GÜÇ KATMAYA DEVAM EDİYOR



CHP Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, partiye katılan yeni üyelere kimlik kartlarını verirken, aynı zamanda rozetlerini de takarak onları partiye resmen kabul etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

"BABA OCAĞIMIZ BÜYÜYECEK"



Etkinlikte konuşan Başkan Kayabaşı, “Partimiz iktidara yürüyecek. Cumhuriyet Halk Partimize katılan ve iktidar yürüyüşümüzde bizlerle omuz omuza, kol kola yürüyerek mücadele verecek olan yeni yol arkadaşlarımıza üyelik kartlarını ve rozetlerini teslim ettik. Örgütümüze ve partimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Başkan Kayabaşı, CHP'nin geleceğinde yeni katılımcıların önemli bir rol oynayacağına dikkat çekerek, “Baba ocağımız büyüyecek ve halkın taleplerine daha güçlü bir şekilde karşılık verecek. Hep birlikte, daha demokratik, daha adil bir Türkiye için hep beraber mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.



ÜYE SAYISINDA %50 ARTIŞ VE GELECEK HEDEFLER



Kayabaşı, partinin değişim süreci ile Türkiye'de birinci parti olma hedeflerinin önemine vurgu yaparak, “İlçe başkanlığımızın ilk bir yılında üye sayımızı %50 oranında artırdık. İkinci yılımızda bunu daha da yukarı taşıyacağız. Buradan bir kez daha ifade ediyorum; iktidara emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz” dedi.



Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Kayabaşı, “Artık hükümet yönetemiyor, o yüzden bir an evvel erken seçimi getirmelidir. Milli iradeye ve vatandaşına birazcık saygısı varsa, artık bu koltuklarda oturmanın bir anlamı yok. Yönetimin Milletin iradesine bırakılması lazım” ifadelerini kullandı.



Yeni üyelerin katılımıyla daha da güçlenen CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı, iktidar hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)