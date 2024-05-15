CHP TÜMSAN İRTİBAT OFİSİNDE YAPILAN BASIN TOPLANTISINDA ÖNEMLİ KONLARA TEMAS EDİLDİ…

Açılış konuşmasını yapan Meclis üyesi ve basın sözcüsü Emel Karamanoğlu sözü basın mensubu olan ilçe basın komisyon üyesi Erkan Özmen’e verdi.

Özmen kısa bir konuşma yaparak basın mensuplarını selamladı.Daha sonra İlçe başkanı Beyzade Kayabaşı birçok konuda basın’a sunum yaptı.

Meclis üyesi ve 2023 Bütçe Komisyonu üyesi Sait Vakkas Salıcı’ da 2023 yılı bütçesi ile alakalı basın‘a sunum yaptı.

2024 yılı Bütçe komisyon ve meclis üyesi Sedat Aslan’da özellikle 2023 yılında faturalanan akaryakıtın çok yüksek olduğunu iddia ederek u açıklanmalıdır dedi.

İŞTE BASIN’A YAPILAN AÇIKLAMALARIN ANA BAŞLIKLARI

Değerli Basın Mensupları,

Bugün burada, 2023 yılına ait Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunu siz değerli basın mensupları ile CHP Meclis grubumuz adına paylaşmak istiyoruz.

2023 yılına ait Faaliyet Raporu ve Denetim Raporunu konu başlıkları;

FAALİYET RAPORU

· Mal ve Hizmet alımlarında planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe kaleminin birbiriyle örtüşmemesi,

· Başakşehir’in gelir bütçesi yerinde sayarken gider bütçesinin sürekli artması ve milyonluk arsaların satılması,

· Başakşehir Belediyesi faaliyet raporunun gerçeği yansıtmaması,

· Toplumsal ve kentsel çalışma alanında da herhangi bir harcama yapılmadığı,

· Faize karşı olan Başakşehir Belediyesi’nin 2023 yılında faiz oranını 10 kat arttırması.

DENETİM RAPORU

Başakşehir Belediyesi hizmet alımları için 39 tanesi açık ihale usulü, 53 tane pazarlık usulü, 248 tane doğrudan temin usulü olmak üzere 3 farklı yöntem ile yapılan ihalelerin %32,94’ü denetim komisyonu tarafından incelenmiştir.

Maliyet teklifi alınan firma ile ihaleyi alan firmanın aynı olması,

Rekabeti arttırıcı ortam oluşturulmaması,

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’nün,

Yakıt alımı ihalesi, değişmez yakıt oranı ve değişmeyen firmalar,

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’nün,

Park yapmak ve tamir-tadilat için açılan ihalenin “221 milyon 209 bin TL” sı olup, ihaleyi alan firmanın AKP’li mahalle yöneticisi olması,

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nün;

Plansızca yapılmış olduğu kademe yerinin kamu zararı oluşturması,

GENÇLİK VE SPOR Müdürlüğü’nün;

6-7 milyon TL ‘lik ihalesinin aynı kalemler ve aynı adetler olmasına rağmen 5 katına çıkması,

BAKIM VE ONARIM Müdürlüğü’nün;

Bilgisayar ve ekipmanlarının gereğinden fazla alınması,

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER Müdürlüğü’nün;

51 milyon TL’lık ihalesinin yine aynı firmaya verilmesiyle ikramların 2 vatandaşımızdan birine düşmemesi.

FAALİYET RAPORU,

·Mal ve Hizmet alımlarında planlanan bütçe ile gerçekleşen bütçe kaleminin birbiriyle örtüşmemesi,

GEREK MAL VE HİZMET ALIMLARINIZ DA PLANLANAN BÜTÇE İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİZ BÜTÇE KALEMİNİN BİRBİRİ İLE ÖRTÜŞMEDİĞİ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI GÖRÜLMEKTE

·Başakşehir’in gelir bütçesi yerinde sayarken gider bütçesinin sürekli artması ve milyonluk arsaların satılması,

VERGİ GELİRLERİ VE TEŞEBBÜS GELİRLERİ BÜTÇENİZ YERİN DE SAYARKEN GİDER BÜTÇENİZİN SÜREKLİ ARTMASI VE BU ARTAN BÜTÇENİN SAĞLANMASI İÇİN MİLYONLUK ARSALARIN SATILMASI BU DENGESİZ GİDİŞATIN İLERİDE DE ARSA SATIŞLARINA SEBEB OLUCAĞINI SATICAK ARSANIZ KALMADIĞINDA DA BORÇLU BİR BELEDİYE OLACAĞINIZA İŞARET ETMEKTEDİR.

·Başakşehir Belediyesi faaliyet raporunun gerçeği yansıtmaması,

·Toplumsal ve kentsel çalışma alanında da herhangi bir harcama yapılmadığı,

FAALİYET RAPORUNUZUN HER ZAMAN Kİ GİBİ PERFORMANS SONUÇLARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞI GİBİ BÜTÇENİN ÇOĞUNLUĞUNU KURUMSAL ÇALIŞMA ALANININ GELİŞTİRİLMESİN DE HARCANDIĞINI YILLARDIR FAALİYET RAPORLARININ ARKASIN DA BELEDİYENİN GELİŞTİRLMESİ GEREKEN YÖNLER KONUSUNDA TOPLUMSAL DAYANIŞMA KAPSAMINDA DEZ AVANTAJLI GRUPLAR YAŞLI BAKIM EVİ, YETİMHANE, KADIN SIĞINMA EVİ VE KREŞ GİBİ YILLARDIR FAALİYET RAPORUNDA YAZMANIZA RAĞMEN MİLYARLARCA BÜTÇENİN İÇERİSİNDE EKSİĞİNİ BİLE BİLE YAPMAYIŞI GÖRÜNMEKTEDİR.

· Faize karşı olan Başakşehir Belediyesi’nin 2023 yılında faiz oranını 10 kat arttırması.

2023 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE 10 KAT ARTTIRMIŞTIR. 63 MİLYON OLMUŞTUR.

DENETİM RAPORU

Maliyet teklifi alınan firma ile ihaleyi alan firmanın aynı olması,

RAPORLARI DAHA ÖNCEKİ RAPORLAR İLE KARŞILAŞTIRDIĞIMIZ DA FİRMA İSİMLERİNDEN TUTUNDA İHALE VERME TEKNİKLERİNE KADAR ÇOK FAZLA BİR ŞEYİN DEĞİŞMEDİĞİNİ

SON ÜÇ YILIN DENETİM KOMİSYONU RAPORLARINI

KARŞILAŞTIRDIĞIMIZ DA TESPİTLER AYNI ŞEKİLDE DEVAM

ETMEKTEDİR.

BU TESPİTLER ŞUNLARDIR

22-D, 22-F MADDESİNDEKİ ALIMLARIN AYNI KALEM OLMASINA

RAĞMEN PARÇALARA BÖLÜNEREK YAPILMASINDAN DOLAYI

DOSYA SAYISININ HER GEÇEN YIL ARTMASI…

Rekabeti arttırıcı ortam oluşturulmaması,

MAL VE HİZMET ALIMLARIN DA REKABETİ ARTTIRICI ORTAM OLUŞTURULMASI İÇİN EN AZ 3 VE ÜZERİ TEKLİF ALINMASI GEREKİRKEN ÖZELLİKLE BÜYÜK İHALELER DE 2 TEKLİF DE KALMASI REKABET KOŞULLARINI SAĞLAYAMAMIŞTIR.

YARGI KARARLARI DİKKATE ALINARAK 21/B MADDESİNE GÖRE PAZARLIK USULÜ İDARENİN DAVETİYLE BAŞKA İSTEKLİLERE DE ÖZEN GÖSTERİLMESİ DENSEDE FAKAT, KENDİ ÇALIŞTIKLARI FİRMALARIN DIŞINDA BAŞKA FİRMALARIN DA İHALE ALINMAYIŞI BU TESPİTİMİZİ DOĞRULAMAKTADIR.

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’nün,

Yakıt alımı ihalesi, değişmez yakıt oranı ve değişmeyen firmalar,

7.100.000 LİTRE YAKIT ALIMI HER ZAMAN Kİ GİBİ 2 TEKLİF ALINARAK (XXXX Kvk) PETROLE 113.310.000 TL YE İHALE EDİLİYOR. FİRMADAN ŞAŞILMADIĞI GİBİ YAKIN TÜKETİMİNDEN DE ŞAŞILMAMIŞ NE HİKMETSE ÖNCEKİ SENEDE AYNI ORANDA YAKIT TÜKETİMİ YAPILMIŞ. BİR ÖNCEKİ SENE BU TÜKETİM İLE İLGİLİ YORUMLAR İSE ; KARLA MÜCADELE VE PROJE BAZLI ÇALIŞMA DİYE İFADE EDİLMEKTEDİR.

ORTADA SOMUT PROJE YOKKEN BU KADAR YAKIT….

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ’nün,

Park yapmak ve tamir-tadilat için açılan ihalenin “221 milyon 209 bin TL” sı olup, ihaleyi alan firmanın AKP’li mahalle yöneticisi olması,

BAŞAKŞEHİR GENELİNDE PARK YAPMAK VE TAMİR TADİLAT İÇİN AÇILAN İHALEDE 221.209.000 TL İHALEYİ ALAN FİRMA SAHİBİ DAHA ÖNCE BAHÇEŞEHİR 1. KISIM AKP’Lİ MAHALLE YÖNETİCİSİ AYRICA BU KİŞİ İLK DEFA DEĞİL DAHA ÖNCELERİ DE DEFALARCA MİLYON TL’LİK İHALE ALIYOR. FAKAT NE HİKMETSE 200 MİLYONLUK DEVASAL BÜTÇELİ İHALEYE ÜÇ TEKLİF VERİLMİŞ. ŞANSLI MAHALLE YÖNETİCİSİ HARİCİNDE Kİ DİĞER İKİ FİRMA DA BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİNİN HER ZAMAN İHALE VERDİĞİ ŞANSLI FİRMALAR Kİ TEKLİF FİYATLARIDA BİRBİRİNE YAKINLIĞI İLE DİKKAT ÇEKİYOR.

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’nün;

Plansızca yapılmış olduğu kademe yerinin kamu zararı oluşturması,

DERE YATAĞINA PLANSIZCA YAPMIŞ OLDUĞUNUZ KADEME YERİNİN SEL BASKININDAN ZARAR GÖRMESİNDEN DOLAYI 78 MİLYONA YAKIN İHALE AÇARAK YERİNİ DEĞİŞTİRİYORSUNUZ.

OYSA Kİ BURANIN DERA YATAĞI OLDUĞUNU VE BİR GÜN SULAR ALTINDA KALACAĞINI PLANLAMADIĞINIZ İÇİN 78 MİLYONA YAKIN KAMU ZARARI OLUŞMUŞTUR.

GENÇLİK VE SPOR Müdürlüğü’nün;

6-7 milyon TL ‘lik ihalesinin aynı kalemler ve aynı adetler olmasına rağmen 5 katına çıkması,

GENÇLİK KAMPI İÇİM 24,5 MİLYON TL YE İHALE YAPIYOR YETMİYOR SONRASINDA 5,5 MİLYON TL ‘ LİK FİYAT DIŞI UNSUR İLE HİZMET ALINIYOR.

BİR SENE ÖNCESİNE KADAR 6-7 MİLYON TL ‘LİK İHALE AYNI KALEMLER VE AYNI ADETLER OLMASINA RAĞMEN 5 KATINA ÇIKMIŞ

•BAKIM VE ONARIM Müdürlüğü’nün;

Bilgisayar ve ekipmanlarının gereğinden fazla alınması,

ÇOK CİDDİ MİKTARLARDA BİLGİSAYAR VE EKİPMANLAR ALINDIĞI GÖZLEMLENMEKTEDİR. BURDAKİ 46 DOSYANIN AYNI MALZEMELER OLMASINA RAĞMEN BÖLÜNEREK DOĞRUDAN ALIMLARA YÖNLENDİRİLDİĞİ GÖRÜLMEKTEDİR

•KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER Müdürlüğü’nün;

51 milyon TL. lık ihalesinin yine aynı firmaya verilmesiyle ikramların 2 vatandaşımızdan birine düşmemesi.

1 MİLYON TL’LİK İHALE YİNE AYNI FİRMAYA VERİLMİŞ.

250.000 ADET PAMUK ŞEKER

75.000 KUTU LOKUM

50.000 LOKMA İKRAMI

SAYILARINI GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURURSAK BAŞAKŞEHİR DE HER İKİ KİŞİDEN BİRİNE EN AZINDAN BİR PAMUK ŞEKER DÜŞMESİ LAZIM AMA BİZLER GÖREMEDİK.

SONUÇ olarak,

Başakşehir belediyesinin,

772.889.170,00 TL gibi muazzam bir iç borçlanma talebinde bulunarak, Bu ekonomik koşullarda ödenecek olan yıllık faiz hiç düşünülmemektedir.

Faiz ödemeleri 2022’de 6 milyon 787 bin TL. iken, ne hikmetse 2023 yılında 63 milyon 451 bin TL. olmasıdır.

Başakşehir Belediyesinin Muazzam bütçesi ve Arsa satışlarının, faiz ödemeye yetmemiş olması,

Ve Bu bağlamda da, Belediyenin bütçesinin, faizlere heba edilmesi çok üzücüdür.

Bu bütçe kesinlikle 2023 yılı bütçesi değil, Emlak şehir bütçesidir.

2023 yılı bütçesine baktığımız da, en büyük gelir kaynağının arsa satışları olduğunu görüyoruz.

2023 yılı Faaliyet ve Denetim raporunu siz basın mensuplarıyla paylaşmış bulunuyoruz.

Katılımlarınız için teşekkür ediyor. Bir sonraki basın açıklamamızda görüşmek dileğiyle….

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)