CHP İSTANBUL BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI EMİNE GÜLİZAR EMECAN DUR DURAK BİLMEDEN SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN VAR GÜCÜ İLE ÇALIŞIYOR

İstanbul 3.Bölge Milletvekili iken yaptığı başarılı çalışmaları ile CHP üst yönetimin dikkatini çeken Emine Gülizar Emecan vekili olduğu İstanbul 3.bölge ilçeleri içinde yer alan İstanbul Bahçeleveler'de CHP'nin belediye başkan adayı olarak atandı.

Adı açıklanır açıklanmaz hemen sahaya inen Başkan adayı Emecan kısa sürede CHP ilçe örgütü ile güzel bir sinerji yakalayarak çalışmalarına başladı.

Emine Gülizar Emecan'ın seçimi kazanabileceği Bahçelievler'de konuşulmaya başlandı.

Emine Gülizar Emecan Özgeçmiş

Giresunlu bir ailenin çocuğu olan Emine Gülizar Emecan, ilk, orta, lise eğitimini Antalya'da tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden İnşaat Mühendisi olarak mezun oldu.

Yüksek Lisansını İşletme alanında Bahçeşehir Üniversitesi'nde yaptı. Aynı zamanda iş güvenliği uzmanı da olan Emecan, mesleki çalışmalarının yanı sıra siyaset ile de ilgilenerek 2011-2015 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2015 yılında İstanbul 3. Bölge'den milletvekili adayı oldu. Daha sonra sırasıyla İl Başkan Yardımcılığı ve Parti Meclisi Üyeliği görevlerini sürdürdü.

2018 seçimlerinde Bahçelievler'in de içinde bulunduğu İstanbul 3. Bölge'den CHP milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. TBMM'deki 5 yıllık görev süresince Meclis Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği yaptı.

Emine Gülizar Emecan, 60 yıldır Bahçelievler'de yaşayan bir ailenin mensubu olarak, Bahçelievler'e hizmet etmek için kolları sıvadı. Dr. Adil Emecan ile evli olan Emine Gülizar Emecan, 2 çocuk annesidir.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)