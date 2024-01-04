DOSTLARI VE ARKADAŞLARI ÇETİNER’İ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Merkezinin son başvuru tarihi olarak belirlediği 5 Aralık 2023 saat 17.00’dan yarım saat önce kalabalık bir arkadaş ve dost grubu ile CHP Zeytinburnu ilçe başkan vekili Hakan Vardar ve yönetimine başvuru evraklarını teslim eden Hüseyin Çetiner yaptığı konuşmada şunlar söyledi; “Değerli dostlar sevgili arkadaşlar hepinizin bildiği üzere siyasete bundan 21 sene önce Ak parti’de başladım.Orada çok değerli ve iyi insanlarla tanıştım. Kurucu Mahalle başkanı,13 ay sonra yapılan 1.ilçe kongresinde Mahalle başkanları içinde ilçe yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tek kişi olma onurunu yaşadım.

2004 yerel yönetim seçimlerinden sonra ilçe başkan yardımcısı oldum. Bu görevim 2006 yılının sonuna kadar devam etti. 2006-2009 yılları arasında Ak Parti Kıraç ve Beylikdüzü’nden sorumlu il koordinatörü olarak görev yaptım.

2019 Yılında Ak parti Zeytinburnu Belediye başkan aday adayı oldum. Zaten 2015’de ekonomide başlayan kötü gidişat 2020 ‘den sonra rayından çıkınca Ak Parti’nin artık garip gureba fakir fukaraya yönelik sağlıklı politikalar yürütemediğini ifade ederek kendilerini düzeltmelerini gerekli yüz yüze konuşmalarımızda gerekse de yazı haberlerimizde ifa ettik.

Bu ikaz ve uyarılarımız 2023 yılının aralık ayına kadar devam etti.Ancak her şeyi biz biliriz mantığından kopmayan Ak Partili yöneticilerin düzelmeyeceğini görünce daha fazla bu yapının içinde kalmanın doğru olmadığını düşünerek 21 yıldır üyesi olduğum Ak Parti’den istifa ettim.

Bakınız size bir örnek vereyim bu ekonomide ki müthiş bozulmaya ışık tutan bir gösterge olacaktır.

Şu an hali hazırda en büyük para birimiz olan 200 TL 2009 yılında tedavüle çıktığı zaman bu para ile 134 dolart alabiliyorduk bugün ise sadece7 dolar alabiliyoruz. O zaman bir kg. kıyma 20 TL imiş tam 10 kg. kıyma alabiliyorduk,bugün en uygun kırma 315 TL olduğuna göre bugün 200 TL ile ancak 634 gram kıyma alınabiliyor.

Yine 2009’de 200 TL İle 4.16 Gram altın alınabiliyorken bugün gram altın 2000 TL olduğuna göre 0.1 gram altın bile alınamıyor. TUIK verilerine göre 2009’da 200 TL ile satın aldığımız ürünleri alabilmek için bugü 1.543 TL ye sahip olmak gerektiğini vurguladı.

Değerli dostlar hükümet ne kadar tos pembe tablolar çizerse çizsin herkes çarşıda pazarda bir yangın olduğunu görüyor.

Evet dünyada bugün ekonomik olarak bir kötü gidişat var ancak ben her şeyi bilirim diyerek ortak akıldan uzaklaşan siyasi otoritenin bariz hata ve yanlışlarından dolayı Türkiye’de bu götü gidişat daha da zor bir hale gelmiştir.

Bugün en güzel işte çalışan ve en yüksek maaşı alan bir gencin artık ev ve araba alması hayal oluştur. Bırakın ev ve araba almayı evlenip kiralık ev tutmaları bile artık hayal olmuştu.

Bundan 4-5 sene önce bir asgari ücretli maaşının % 15 veya20 si ile ev kiralayabiliyorken bugün 2 asgari ücret nerede ise bir ev kirasına yetmiyor.

Değerli dostlar bu örnekleri her konuda vermek mümkün. İşin özü Ak Parti artık genelde ve yerelde ülkeyi yönetemiyor.

İnsanlarımız artık alın teri ile bir yere gelebilmenin mümkün olmadığını gördükleri için bir çok kişi illegal işlere bulaşmış durumda.

Zeytinburnu ilçesine gelecek olursak Ak Parti 25 yıldır burada belediyeyi yönetiyor.

İlçemizin tamamı 11.16 km.lik bir yüz ölçüme sahip bunun yarısı mezarlık alanları ile kaplı diğer yarısında samimi ve sağlıklı bir çalışma olsaydı emin olun ki ketsel dönüşüm % 90 seviyelerine gelebilirdi.

Elbette Zeytinburnu gibi mevcut yapıların imar sorunu olmasından dolayı kentsel dönüşümde birçok yapısal sorun var ama her şeye rağmen hiçbir hak sahibi tabut evlerde eşi,çocuğu veya torunlarının enkaz altında ölmesine razı olamayacağı anlatılarak halk kentsel dönüşüme razı edilebilirdi.

Ben bu işin çözümü olarak Belediye Müteahhit ile hak sahipleri asında garantör olursa dönüşüm daha hızlı olur diye düşünüyorum.

Eğer partimiz bizi aday gösterirse halk odaklı projelerimiz ile Zeytinburnu’nda seçimi kazanacağımıza olan inancım tamdır.

Çünkü ilçemizin dününü ve bugünün çok iyi biliyoruz yarın da gayet güzel planlayacak bilgi ve birikimiz vardır.

ADAY ADAYLIĞI BAŞVURU SÜRECİNDE BENİ YALNIZ BIRAKMAYAN DOSTLARIMA TEŞEKKÜR EDERİM…

Başta diğer aday adaylarımız,Yüksek Mimar Cemil Coşkun Budak,Mimar Süleyman Uluocak,Mühendis Hasan Ali Hayıroğlu, CHP Zeytinburnu ilçe başkan vekili Hakan Vardar ve yönetimi , Meclis üyesi Metin Aytekin Gazioğlu,Gökalp Mahalle muhtarı Celal Ertuğrul,Baş azası Tülay Gençtürk,Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Dernek başkanı Suat Sarıkaya ,Beyazay Derneği Zeytinburnu şube başkanı Ali Ekber Şenkal ,Mürsel Çırak,Sevim Akbay, Ahmet Kamiloğlu, Nizmattin İşler,Hüseyin İşler,Emel Akay Sülü,Teacettin Akdağ,Yusuf Yonucu,Ahmet Salman, Özkan Atma başta olmak üzere beni a.adaylık başvurumda yalnız bırakmayan bütün arkadaş ve dostlarıma teşekkür ederim.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)