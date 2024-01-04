Ekonomik hayattan sosyal hayata, spor ve kültür sanata kadar 7’den 70’e herkese dokunan projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatyalılarında büyük sevgisini kazanıyor Depremlerin vurduğu Malatya. Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen projelerle küllerinden yeniden doğuyor.

İlin hemen her ilçesine hizmetleri eşit dağıtma çabası içerisinde olan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, hayata geçirdiği projelerle, bir yandan depremin yaralarını sarıyor bir yandan da Malatya’yı geleceğe taşıyor.

Altyapı çalışmalarından. Üst yapıda gençlere yönelik projeler, kültür sanat projeleri, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayacak projeler, Malatya’nın sembolü kayısının katma değerinin artırılması gibi şehrin marka değerini artıracak çalışmaları ekibi ile birlikte hayata geçiren Başkan Gürkan, hemşerilerinin de taktirini topluyor. Malatya’da hayata geçirilen her projenin ihtiyaca cevap vermesine özellikle dikkat ettiklerini ve ortak akılla hayata geçirdiklerini kaydeden Gürkan, “7’den 70’e herkese dokunan çalışmalar yapıyoruz. Malatya 6 Şubat’ta büyük acılar yaşadı, acıları unutmadık yüreğimize gömdük Malatya’yı geleceğe taşıma gibi bir vizyonumuz var bunu da ihmal etmedik” dedi. İşte geniş bir vizyonla Malatya’yı geleceğe hazırlamak şehrin ekonomik, spor ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayacak projelerden bazıları:

100. YIL KENT PARKI:

Şehir merkezinde çevresi ile birlikte 400 bin metrekarelik alan üzerine kurulan 100. Yıl Kent Parkı, Türkiye’nin en büyük parkları arasında yer aldı. Parkı benzerlerinden ayrı kılan özelliği ise hem kentsel hem kırsal peyzaj ile bezenmesi. Malatyalılar parka geldiğinde hem endemik bitkileri hem kırsal alanda karşılaşacakları bitkileri aynı ortam içinde görebilme imkanına sahip. Vatandaşlara yeşil alanıyla nefes aldıran park, çocuk oyun alanları, kay kay pistleri, oyun grupları 20 bin metrekare alan üzerine kurulu havuzu, piknik alanları, bisiklet yolları, oturma alanları ve kafeteryaları ile bir yaşam alanı olarak tasarlandı.

ARGUVAN SPOR SALONU:

Arguvan ilçesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen kapalı spor salonu; voleybol, basketbol ve tenis gibi birçok spor branşında gençlerin hizmetine sunuldu. Salon aynı zamanda amatör spor branşlarına da kapılarını açacak. 500 seyirci kapasiteli salon, bölgesel maçlara da ev sahipliği yapacak.

SÜRGÜ FUTBOL SAHASI:

Doğanşehir ilçesinde FİFA standartlarında yapılan futbol sahası, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmalarına fırsat verecek. Tribünleri ve sosyal alanları ile bir kompleks olarak inşa edilen tesisin Doğanşehir’e hayırlı olmasını temennisinde bulunan Başkan Gürkan, 13 ilçeye de spor tesisi kazandırmış olmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

BEYDAĞI GENÇLİK KAMPI:

Beydağı Tabiat Parkı sınırları içerisinde yer alan ve 45 dönümlük alan üzerine inşa edilen Gençlik Kampında; 250 yatak kapasiteli kamp alanı, açık ve kapalı spor salonu, idari bina, lojman, nizamiye binası, açık otopark, macera parkuru, koşu parkuru, bisiklet yolları bulunuyor. 75 dönüm yeşil alan içerisindeki Gençlik Kampı’nda kamelyalar, çocuk grupları, yürüyüş ve koşu yolları da bulunuyor.

ARSLANTEPE KARŞILAMA MERKEZİ:

Arslantepe Höyüğü’nün hemen yanında inşasına başlanan Arslantepe Karşılama Merkezi, Malatya’nın tarihine ve turizmine büyük katkı sağlayacak. Merkez, iki yıl önce UNESCO Dünya Miras Listesine alınan Aslantepe Höyüğü’ne ilginin artması, ziyaretçi sayısının her geçen gün daha da fazla olması nedeniyle oluşan ihtiyaca da cevap verecek. İçinde kafeterya, çok amaçlı salon, simülasyon alanının bulunduğu merkezde hem geçmiş toplumların yaşantısı canlandırılacak hem de kronolojik olarak höyüğün kronolojik tarihi anlatılacak.

RTE DÜNYA KAYISI TİCARET MERKEZİ:

Yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, faaliyete geçtiğinde kayısıdan elde edilen 300 milyon dolarlık gelirin 1.5-2 milyar dolar seviyelerine çıkmasına da katkı sağlayacak. Merkez içerisinde; dükkânlar, emanet ofisleri, konferans salonları, laboratuvarlar, çalışma ofisleri, toplantı salonları, kayısı müzesi gibi sosyal donatı alanları yer alacak. Dünya kuru kayısı ticaretinin yüzde 80’ine yakınının Malatya’da üretildiğine dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Gürkan, “Merkez kayısıdaki katma değeri artırmak için önemli adımların atılmasını sağlayacak. Ürün, ambalaj, gıda çeşitlendirilmesi ve kayısının sanayi mamulü haline getirilmesine katkı sağlayacak” dedi

FIRSATÇILARA GEÇİT YOK:

Deprem sonrası artan beton ihtiyacının karşılanması noktasında fırsatçıların önüne geçmek ve vatandaşın hakkını korumak için harekete geçen Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni beton santrali kurdu. Saatte 240 metreküp beton üretme kapasitesine sahip tesis çevreye de zarar vermeyecek şekilde tasarlandı. Saatte 140 metreküp üretim kapasitesine sahip santral için Başkan Gürkan, “Malatya’ya kazandırırken bu şehrin piyasa dengesini sağlarken haksız kazançların da önüne geçmiş olacağız” açıklamasını yaptı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 2 milyon 200 bin ton kapasiteli iki adet Asfalt Plentlerinin de açılışı gerçekleştirildi.

BUĞDAY PAZARI:

6 Şubat depremleri sonrasında mağdur olan esnafın yanında olma gayret ve çabası içerisinde olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Buğday Pazarı esnaflarına dükkânlarını teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gürkan, kura çekimiyle dükkânlarını teslim alan esnaflardan bir yıl kira alınmayacağını söyledi.

ŞEHİR KÜTÜPHANESİ:

Malatya’ya özgün ve bir tarzda inşa edilen modern şehir kütüphanesi; çok amaçlı salon, çocuk kütüphanesi, okul öncesi kütüphanesi, gençlik merkezi, kafe, kitaplık, serbest çalışma alanları, kent arşivi, multimedya alanı, görsel ve işitsel materyaller, cep sinema, 220 kişilik konferans salonu, tenis, bilardo ve satranç alanlarını bünyesinde barındırıyor. İki katlı kapalı otoparkı da bulunan kütüphane haftanın 7 günü 24 saat hizmet veriyor.

KUZEY KUŞAK YOLU:

‘Yol medeniyettir’ düsturuyla hareket eden Başkan Gürkan döneminde Malatya tarihinin toplam yol yatırımının 10 katı yatırım yapıldı. Kuzey Kuşak Yolu da il genelinde trafiğin rahatlaması için geliştirilen yol projelerinden biri oldu. Yol, Recep Tayyip Erdoğan Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Soğuk Hava Deponsu ile Hal Müdürlüğü ve taşınacak olan sanayi sitesinin trafik yükünü alacak.

MATİM İŞ MERKEZİ:

6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrası hasar alan MATİM İş Merkezi güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İş Merkezi Telefon ve Elektronik ticareti yapan esnaflara düzenlenen törenle dükkânları teslim edildi. Depremin yaralarını sarmak için acılarını içlerine gömerek çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Gürkan, “Vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarının karşılanması azim ve kararlılığında olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak binlerce kilometre altyapı çalışması gerçekleştirdik” dedi.

BEŞ YILDIZLI POLİS EVİ:

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen polis evi; süit odaları, konferans salonları ve balo salonu gibi bölümleriyle beş yıldızlı otel konseptinde tasarlandı. 66 adet odası bulunan polisevi içerisinde konferans salonu, fitness salonu, Türk hamamı, ve sauna da bulunuyor. Düğün ve benzeri organizasyonlar ada ev sahipliği yapacak olan polisevinin yanı sıra yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Sümer Karakolu’da, bu alandaki bir eksikliği giderecek. Vatandaşın can ve mal güvenliği için 24 saat görev yapan emniyet teşkilatı için Yeşilyurt’ta bulunan ve ihtiyaca cevap veremez durumda olan Polis Kantini’nin yerine 4 bin 265 metrekare kapalı alan üzerine kurulan yeni bir kantin inşa edildi. DÜNYA HABER AJANSI