17 Mart 2025’Den bu yana bir çok insanımız gibi bende çok ama çok şaşkınım. Bunun için CHP’ li olmaya veya Ekrem İmamoğlu’nu sevmeniz ve destek vermeniz gerekmez.

Adil bir insan, İyi bir Müslüman, Doğru bir baba, Kalemine ihanet etmeyen bir gazeteci torunlarının geleceğini düşünen bir dede olarak elimden geldiğince kul hakkına riayet etmeye gayret eden bir kişi olduğumu düşünüyorum.

Düşene bir tekmede sen vur anlayışı veya üç maymunu oyna görmedim, duymadım, bilmiyorum demek bana yakışmaz.

İnsan oğlu söylediklerinden veya söylemesi gerektiği halde söyleyemediklerinden de sorumludur.

Örnek vermek gerekirse zalim ve terörist İsrail’ in 1948’den bu yana Özellikle 7 Ekim 2023’den bu yana Filistin-Gazze’de soykırımcı İsrail’in yaptığı zulme sessiz kalmak alçaklıktır.

Filistin’e destek verip İsrail’e sen zalimsin dediğim için kendilerini siyonistlere satan Youtube ve Face Book’ un kestiği binlerce dolar reklam gelirimden olmamak için doğruyu söyleyemeyeceksem ben ne yapayım o parayı ?

İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olmasaydı 30 küsür yıl sonra diploması iptal olur muydu sorusunu özgürce soramayacaksam rakiplerinden aferin alsam ne olacak ?

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANI TUNCER BAKIRHAN VE DEM YÖNETİMİ TERÖRSÜZ TÜRKİYE PROJESİNİN BAŞARISI İÇİN SON SEÇİME GÖRE ÜLKENİN EN BÜYÜK YANİ 1.PARTİSİ OLAN CHP KURULACAK KOMİSYONDA YER ALMAZSA SÜREÇ SAĞLIKLI İLERLEYEMEZ DEDİLER.

Tespit çok makul ve doğru. Ancak İşimizin doğası ile yan yana olan soru sorma hakkımızı kullanarak bir sor somak isteriz"

"CHP iktidar olsaydı Ak Partili İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, başta olmak üzere Türkiye'nin en büyük ilçesi olan Esenyurt, sonra ülkemizin diğer 2 büyük ilçesi olan Adana'nın Seyhan ve Ceyhan ilçe Belediye başkanları, İstanbul'un kadim ilçesi Şişli başta olmak üzere bir çok AK PARTİLİ başkanların ve bürokratlarının tutuklanıp belediyelerini TOPAL ördek yapmak için yapılan yoğun tutuklamalar varken ve her an yeni tutuklamalar olabilir baskısı altında yaşayan ve aynı anda bir çok sorun ile mücadele eden bir AK PARTİ Olsaydı Hiç bir şey olmamış gibi TERÖRSÜZ TÜRKİYE Komisyonuna katkı sunabilir miydi ?

AK PARTİ VE MHP'YE DESTEK VEREN SEÇMENLER BU SORUMUN CEVABINI VERMEYE ÇALIŞABİLİRLER...

İBB başta olmak üzere MASAK, Müfettişler, İtirafçılar zaten her şeyi söylediler.

İmamoğlu başta olmak üzere CHP'li başkanları ve bürokratları serbest bıraksalar hangisi kaçar ?

Yargımızda zaten asıl olan TUTUKSUZ yargılama iken burada neden herkes tutuklanıyor ?

Melih Gökçek için kendi partilileri Ankara'yı Parsel parsel FETÖ' ye verdi demediler mi ? Tutuklama oldu mu dava açıldı mı YOK ?

Ak Parti Eski Bitlis Milletvekili Sayın Vahit Killer sahibi olduğu Saphire binasını borcu olan bankaya 100 milyon dolar karşılığı sattı 3 sene sonra yine aynı binayı 48 milyon dolara satın aldı.

Aradaki 52 milyon dolar KAMU kaybı için Tutuklanan ve dava açılan kimse var mı ?

İstanbul Basın Ekpres dere yatağı için 2009 sel felaketinde Merhum Kadir Topbaş benim yanımda İkitelli TIR garajından buraya bakarak imarlı, iskanlı ve tapulu da olsa ne kadar mekan varsa yerle bir edeceğiz demişti.

Bunun olmayacağını biliyorduk ama en azında 69 gökdelen’ e imar verileceğini düşünmeyecek kadar saf ve temizmişim dostlar.

Ne oldu dersiniz dostlar 69 GÖKDELEN' e imar verildi. Hayırlı mı olsun diyeyim yoksa bir sonraki sel felaketinde ben demiştim buraya imar vermeyin diye haklı çıktığım için sevinsem mi yoksa üzülsem mi bilemedim ben ?

DEMİRÖREN HOLDİNG Doğan Medya Grubunu 1 Milyar dolar karşılığı Ziraat bankasında Kredi kullanarak satın aldı.

İş ödemeye gelince Tüpçü abim param yok dedi bu satışın olmasını isteyen siyasi otorite nasıl bir çözüm buldu dersiniz ?

Daha önce defalarca haber yaptım kimse Yalanlamadı iddia şu :

DEMİRÖREN Holding Eyüp Göktürk'te Kemer Country sitesini yapan Merhum Esat Edin' in İflas eden batık şirketi üzerinde kayıtlı milyonlarca metre karelik yeşil alan olan yer için batık şirketi satın aldı.

TÜPÇÜ abimiz Siyasi büyüklerine ben Ziraat Bankasından Doğan Medya Grubunu satın almak için Ziraat bankasında kullandığım 1 milyar dolarlık kredi borcumu ödemek için yeşil alanıma imar verin dedi.

İşi çiftçiye destek vermek olan Ziraat Bankası birden bire tüpçü için müteahhit oldu.. Kuşun börtü böceğin yaşam sürdüğü dere yatağı kenarına 4-5 katlı imar verdi.

Ziraat bankasının burada yaptığı inşaatlardan 600 milyon dolar kazanç elde ettiği ve onu da DEMİRÖREN’İN kendisine olan borcundan düştüğü ihbarı geldi bana.

CNN Türkiye’ misin CNN Suriye’ mi sin sorusunu sorduğum DEMİRÖREN grubu hemen hakkımda suç duyurusunda bulundu. İfade verdim suç duyuruları savcı RED verdi.

Ancak yeşil alana imar alıp 600 milyon dolar haksız kazanç elde ettiğinizi söylüyorlar diye iddialarda bulunduğumuz halde gerçeğin ortaya çıkacağı için bur haberimiz için neden suç duyurusu ve dava açamadılar ?

El cevap mahkemenin tapudan belge isteyeceği ve Göktürk yeşil kaslın platformunda yer alan bir çok hak sahibinin bizim olan yeşil alanları neden imara açıp nefes almamızı engellediniz diyecekleri için dava açmıyorlar.

Hadi bana DAVA açın yargı önünde hesaplaşalım Ziraat Bankası, TOKİ ,DEMİRÖREN Holding ve bu işte imzası olan herkes tarihe ve yargıya hesap versin.

Bütün kamu kurumlarının paçalarında suistimal ve yolsuzluk akarken sadece siyasi olarak muhalefet partilerine karşı operasyon yapılması siyasi bir partinin propagandasına teslim olmayan geniş halk kesimleri rahatsızlıklarını değişik ortamlarda dile getiriyorlar ama Ak Parti ve MHP’ liler bu sıkıntıları görmek istemiyorlar.

Şu an mühür bizde biz ne dersek odur diyebilirsiniz zaten de diyorsunuz ama bu doğru ve adil olanı değildir.

Doğru ve adil olanı ise Melih Gökçek, Osman Gökçek, Killer Holding ,Demirören Holding başta olmak üzer son gümlerde CHP ile alakalı her dosyanın altında adı çıkan ve suç örgütü lideri olarak anılan Ali ihsan Aktaş’ın İstanbul Bahçelievler Belediyesi ve Isparta Belediyeleri ile alakalı yaptığı işler masaya yatırılsın demek hakkımız değil mi ?

Tutuklamalar sadece CHP'li başkanlar ve Bürokratlara yönelik olması halkın tepkisini çekiyor...

Ülke genelinde KÖKLÜ bir TEMİZELLER operasyonu lazım ... Siyasi ayırım olmaksın...

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner