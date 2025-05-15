11 KİLOMETRE ÖTEDEKİ HÜCRESİNDEN SİLİVRİ MEYDANI’NI DOLDURAN VATANDAŞLARA SESLENDİ

MİLLETİN SEVGİSİYLE ISINAN SİLİVRİ DEĞİL, MİLLETİN AHIYLA BUZ TUTMUŞ SARAYLAR SOĞUKTUR

TUTUKSUZ YARGILANMAMDAN NİÇİN KORKUYORSUN?

“Gerçeği dile getiren, hakkını arayan, özgürlük ve adalet isteyen herkes için ülkeyi zindan etmeye çalışıyorlar” diyen İmamoğlu, “Sadece, kendi çizdikleri sınırın dışına çıkmayan ve asla seçim kazanamayacak bir muhalefete tahammülleri var. Kendinden başkasına özgürlük tanımayan, adalet duygusunu yitirmiş bu iktidar Türkiye’ye huzur ve barış getiremez.

‘TUTUKLAMA KARARINI BEN VERMİYORUM, HAKİM VERİYOR’ DİYEREK KİMSEYİ KANDIRAMAZSIN

Refah ve mutluluk getiremez,” ifadelerini kullandı. Her türlü bedeli ödemeye hazır olarak bu yola çıktığının altını çizen İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Yıllardır ne kumpaslar ne iftiralarla mücadele ediyorum. Soruşturulmaktan, yargılanmaktan korkmam, yılmam. Ama biri var ki, benim tutuksuz yargılanmamdan bile ödü patlıyor.

ADALETİNİ YİTİRMİŞ BİR İKTİDAR, TEMELSİZ BİR BİNAYA BENZER, MUHAKKAK YIKILIR

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum: İBB Başkanı’yken bugün bana yöneltilen türde iddialarla yargılandın ama bir tek gün bile tutuklanmadın. Hapis cezası aldığın davada, yine tutuksuz yargılandın. Sen yargılanırken geçerli olan kurallar, ben yargılanırken niçin geçerli olmuyor?

SİLİVRİ’DEKİ DAVALARIN ASIL SAVCISI OLDUĞUNU, BU MİLLET ÇOK İYİ BİLİYOR

Tutuksuz yargılanırsam, sokakta, meydanda olurum, milletimin gözünün içine bakarak gerçekleri anlatırım diye mi çekiniyorsun? Tutuksuz yargılanmamdan niçin korkuyorsun? ‘Tutuklama kararını ben vermiyorum, hakim veriyor’ diyerek kimseyi kandıramazsın. Yargıya nasıl hükmetmeye çalıştığını, mahkemeler üzerinde uyguladığın baskıyı bu millet çok iyi biliyor. Silivri’deki davaların asıl savcısı olduğunu, bu millet çok iyi biliyor,” şeklinde konuştu.

TUTUKSUZ YARGILANIRSAM, SOKAKTA, MEYDANDA OLURUM, MİLLETİMİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKARAK GERÇEKLERİ ANLATIRIM DİYE Mİ ÇEKİNİYORSUN?

“Adaletini yitirmiş bir iktidar, temelsiz bir binaya benzer, muhakkak yıkılır” diyen İmamoğlu, “Bir kişinin bile haksız yere hapiste olmadığı, en ağır suçları işlemiş olanların bile adil yargılandığı, hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı, adaletli bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız. Özgür ve adil bir ülkede yaşamanın huzuruyla birbirimize daha çok bağlanacak, birlikte çok daha güçlü bir ülke olacağız. Kendinize güvenin. Sizler, bu ülkenin sahibisiniz. İktidarlar gelir gider, millet kalır. Millet büyüktür. Milletin sevgisiyle ısınan Silivri değil, milletin ahıyla buz tutmuş saraylar soğuktur,” ifadelerini kullandı.

SEN YARGILANIRKEN GEÇERLİ OLAN KURALLAR, BEN YARGILANIRKEN NİÇİN GEÇERLİ OLMUYOR?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargı görünümlü iktidar kumpasıyla tutuklanmasının ardından başlattığı eylemsellik sürecinin İstanbul ayağının bu haftaki durağı Silivri oldu.

“BİRİ VAR Kİ, BENİM TUTUKSUZ YARGILANMAMDAN BİLE ÖDÜ PATLIYOR”

Silivri Atatürk Meydanı’nı hınca hınç dolduran vatandaşlar, alana yalnızca 11 kilometre uzaklıktaki cezaevinde tutulan İmamoğlu’na sevgi gösterilerinde bulundu. Silivri’de tutulan Yiğitcan isimli üniversite öğrencisinin anne ve babasının görüşlerini paylaştığı buluşmada, yine Silivri’de yatan Gezi davası tutuklusu Hatay milletvekili Can Atalay’ın mesajını Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Ilgaz Özer okudu. İmamoğlu’nun mesajı ise CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik aracılığıyla kamuoyu ile buluşturuldu.

“KENDİNDEN BAŞKASINA ÖZGÜRLÜK TANIMAYAN BU İKTİDAR, TÜRKİYE’YE HUZUR VE BARIŞ GETİREMEZ”

Mesajına, “Güzel Silivri’nin temiz kalpli, yiğit insanları, sevgili hemşerilerim, kıymetli komşularım; biliyorsunuz, 6 yılda Silivri için çok şey yaptık” sözleriyle başlayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Dar gelirli hemşehrilerimizin, çiftçilerimizin yanında olduk. Büyük yatırımlarla, yepyeni hizmetlerle Silivri’de hayatın her alanını iyileştirdik, güzelleştirdik. Biz, Silivri’nin doğal ve tarihi değerlerini korumaya, tarım ve turizm imkanlarını geliştirmeye odaklanmışken, iktidar da Silivri zindanını doldurmakla meşguldü. Ekonomide, icraatta, vatandaşın refahını artırmada başarı gösteremeyen tek adamcı iktidarlar hep böyle yaparlar; vatandaşı baskı altına almaya, siyasi rakiplerini saf dışı bırakmaya uğraşırlar.

Güzelim Silivri’nin bir zindanla anılmasına sebep olanlar, milletin iradesini yok sayıp, siyaseti yargı eliyle düzenlemek isteyenlerdir. Gerçeği dile getiren, hakkını arayan, özgürlük ve adalet isteyen herkes için ülkeyi zindan etmeye çalışıyorlar. Sadece, kendi çizdikleri sınırın dışına çıkmayan ve asla seçim kazanamayacak bir muhalefete tahammülleri var. Kendinden başkasına özgürlük tanımayan, adalet duygusunu yitirmiş bu iktidar, Türkiye’ye huzur ve barış getiremez. Refah ve mutluluk getiremez.”

“HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIR OLARAK BU YOLA ÇIKTIM”

“Biz, herkesin kendini özgür hissettiği ama kimsenin özgürlüğünün başkasına zarar vermediği, adaletli bir Türkiye için yola koyulduk. Yolumuz, ‘Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Özgürlüğün, eşitliğin, adaletin dayanak noktası milli egemenliktir’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün yoludur. Bu, çok onurlu ve meşakkatli bir yoldur. Ben, her türlü bedeli ödemeye hazır olarak bu yola çıktım. Yıllardır ne kumpaslar ne iftiralarla mücadele ediyorum. Soruşturulmaktan, yargılanmaktan korkmam, yılmam.

Ama biri var ki, benim tutuksuz yargılanmamdan bile ödü patlıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a soruyorum: İBB Başkanı’yken bugün bana yöneltilen türde iddialarla yargılandın ama bir tek gün bile tutuklanmadın. Hapis cezası aldığın davada, yine tutuksuz yargılandın. Sen yargılanırken geçerli olan kurallar, ben yargılanırken niçin geçerli olmuyor? Tutuksuz yargılanırsam, sokakta, meydanda olurum, milletimin gözünün içine bakarak gerçekleri anlatırım diye mi çekiniyorsun? Tutuksuz yargılanmamdan niçin korkuyorsun? ‘Tutuklama kararını ben vermiyorum, hakim veriyor’ diyerek kimseyi kandıramazsın. Yargıya nasıl hükmetmeye çalıştığını, mahkemeler üzerinde uyguladığın baskıyı bu millet çok iyi biliyor. Silivri’deki davaların asıl savcısı olduğunu, bu millet çok iyi biliyor.”

“İKTİDARLAR GELİR GİDER, MİLLET KALIR”

“Sevgili dostlarım, kardeşlerim; adaletini yitirmiş bir iktidar, temelsiz bir binaya benzer, muhakkak yıkılır. Bir kişinin bile haksız yere hapiste olmadığı, en ağır suçları işlemiş olanların bile adil yargılandığı, hiçbir suçlunun cezasız kalmadığı, adaletli bir Türkiye’yi mutlaka kuracağız. Yalnız adliyelerde değil, sokakta, pazarda, işyerinde, okulda, hastanede, herkes için her yerde adaleti hakim kılacağız. Gelirde, vergide, imkan ve fırsatlarda adaleti hakim kılacağız. Özgür ve adil bir ülkede yaşamanın huzuruyla birbirimize daha çok bağlanacak, birlikte çok daha güçlü bir ülke olacağız. Kendinize güvenin. Sizler, bu ülkenin sahibisiniz. İktidarlar gelir gider, millet kalır. Millet büyüktür. Milletin sevgisiyle ısınan Silivri değil, milletin ahıyla buz tutmuş saraylar soğuktur. Kalın sağlıcakla. Ekrem İmamoğlu.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)