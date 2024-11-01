Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, “Memleket Partisi Genel Başkanı Sayın Muharrem İnce ile buluştuk. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Adalet Partisi lideri Vecdet Öz ile İstanbul’da görüştü
BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile de bir araya geldi. Bu görüşme de İstanbul’da gerçekleşti.
Hüseyin Baş görüşmeye ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Sayın Vecdet Öz ile bir araya geldik. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için teşekkür eder
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner