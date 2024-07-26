Birbirinden usta, duayen gazetecilerle aynı kenti paylaştığımız için çok mutluyuz. Basın mensuplarının zorlu şartlarda büyük bir özveriyle çalıştığını biliyoruz ve onlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Beylikdüzü - İstanbul

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kahvaltı programına yerel ve ulusal basından çok sayıda gazeteci katılım sağladı. Yoğun katılımla ve oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen programda konuşan Başkan Çalık, “Basın, toplumun bilgi edinme hakkını sağlayan, demokrasinin temel taşlarından biridir.

Basın mensuplarının zorlu şartlarda büyük bir özveriyle çalıştığını biliyoruz ve onlara her zaman destek vermeye devam edeceğiz. Milli Mücadele kazanıldıysa, bunun en önemli etkenlerinden biri o zorlu koşullara, savaş şartlarına rağmen, bir milleti örgütleyen, ayağa kaldıran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün etrafında birleştiren basındır. Bizler de birbirinden usta, duayen gazetecilerle aynı kenti paylaştığımız için çok mutluyuz” dedi.

Gazetecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu

Basın mensuplarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin de konuşulduğu etkinlikte Başkan Çalık, belediye olarak basının daha iyi şartlarda çalışabilmesi için gereken desteği sağlamaya devam edeceklerini dile getirdi. Beylikdüzü Belediyesi’nin hayata geçirdiği proje ve hizmetlerinin de konuşulduğu programda Başkan Çalık ayrıca, gazetecilerden gelen soruları içtenlikle yanıtladı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)