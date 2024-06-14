TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK İLÇESİ ESENYURT'TA İŞLER TIKIR TIKIR İŞLİYOR VE İŞLEYECEK

Birlikte bir proje havuzu oluşturarak oradan insanlara dokunacak projeleri seçelim. Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin. Bu şehir sizin şehriniz, bu plan da halkın planı ona sahip çıkın” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Esenyurt Belediyesinin 2025-2029 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları kapsamında düzenlediği 5 Yıllık Stratejik Plan Çalıştayı’nın ikincisi kent konseyi, sivil toplum kuruluşları, ilçe dernekleri ve meclis üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programda Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, 5 yılda yapılacak yatırımlarla ilgili kentin paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu.

Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışıyla gerçekleşen çalıştayda; Afet yönetimi, sosyal yardım, sağlık hizmetleri, kadın, aile ve çocuk, kurumsal gelişim ve dijital dönüşüm, kültürel, sanatsal ve eğitici faaliyetler gibi belediyenin tüm faaliyetleriyle ilgili yuvarlak masa toplantıları yapıldı.

“Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin”

Programda konuşan Başkan Özer, “Biz sizi ve düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bu şehir sizin şehriniz, fikirlerinizi söyleyin, bu şehre sahip çıkın. Bakın, bu salonda oturan herkes belki 30 yıl sonra olmayacak ama sizin çocuklarınız yaşayacak. Sonra onların çocukları yaşayacak. Biz onlara acaba nasıl bir Esenyurt bırakacağız? Bu bizim sorumluluğumuz. Onun için bu bilinçle, bu heyecanla çalışmamız lazım.

Bu halkın planı. O zaman halk işin içinde olsun. Herkes bu şehirle ilgili düşüncesini söylesin. O düşünceler de bu planda yer alsın ve biz hayata geçirelim. Katılımcı belediyecilik dediğimiz şey bu. O nedenle bu toplantılar dizisini yapmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“Hedefimiz 21’inci yüzyıla yakışan bir Esenyurt yaratmak”

Beş yılda Esenyurt’ta her alanda fark yaratmak istediğini söyleyen Başkan Özer, “Bu çalıştaylarla hedeflerimizi belirleyeceğiz. Sonra o hedeflere ulaştıran projeler ortaya çıkararak onları bir yıllık, üç yıllık ve beş yıllık periyotlar şeklinde uygulamaya koyacağız. Bizim belirlediğimiz hedefler de var. Bunu da halkımızla paylaşıyoruz. Hedefimiz: Barış ve kardeşlik şehri olan, altyapısı ve üstyapısı düzgün bir Esenyurt.

Temiz, ulaşılabilir, yeşil, kültür, sanat ve sporun başkenti bir Esenyurt. Sosyal belediyeciliğin kalbi olan bir Esenyurt. Ayrıca kötü imajı değişmiş, 21’inci yüzyıla yakışan huzurlu bir Esenyurt. Bütün bunları bu süre içerisinde oluşturacağımız projelerle yapacağız. Birlikte bir proje havuzu oluşturalım. Oradan insanlara dokunacak projeleri seçelim. İmkanımız ve insan kaynağımız var. Sizler de bize destek olun birlikte başaralım. Bizim başarmaktan başka bir yolumuz yok” diye konuştu.

“Yetmiş caddemizi daha asfaltla buluşturacağız”

2 ayda ilçede yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Özer şöyle konuştu: “Geldiğimiz günden beri temiz, ulaşılabilir ve yeşil bir Esenyurt dedim. Kentin temizliğini önemli ölçüde hallettik. Çöp dağları vardı. Şimdi tertemiz bir Esenyurt söz konusu. Ulaşılabilir bir Esenyurt için ilk iki ayda yirmi bin ton asfalt döktük. Otuz beş bin metre kare parke döşedik. Yetmiş caddemizi daha asfaltla buluşturacağız. Birçok sokağımızı da bu anlamda düzelteceğiz. Bir takım kavşaklar yaparak, trafiği rahatlatacağız.

Yeşil alanla ilgili olarak bir parkın açılışını yaptık, bir parkımız da bitti. Bayramdan sonra da yaklaşık 100 bin metrekareyi içeren bir yaşam vadisini de halkımızın hizmetine sunacağız. Koyduğumuz hedeflerin altını projelerimizle dolduruyoruz ve yol yürüyoruz. Gerçekten iki ay içinde yaptığımız hizmetler halkımıza da büyük bir memnuniyet yarattı. Biz de halkımızın bu desteğiyle, memnuniyetiyle yolumuza devam ediyoruz.”

“İlk defa bir Başkan halkı yaşadığı yerin yönetimine dahil ediyor”

Programa katılan Dersimliler Derneği Onursal Başkanı Hüseyin Kalanç “Çalıştayı son derece değerli buluyorum. Başkanımızın yaklaşımı çok iyi. Halkla birlikte projeler geliştirmesi kadar güzel bir şey olamaz. Yaklaşık 30 yıldır burada yaşıyorum, ilk defa bir Belediye Başkanı halkı yaşadığı yerin yönetimine dahil ediyor. Ahmet Başkanımızı tebrik ediyoruz.

Esenyurt sorunları olan bir ilçe, özellikle son 20 yılda çok ihmal edilen bir yer ancak çözülmeyecek sorunlar değil. Zaten Ahmet Başkanımız aday olduğunda burayı ancak bir bilim insanının yönetebileceğini belirttik. Çözümü de üretebilecek kapasitede bir Belediye Başkanımız var. Biz kendisine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Barış ve Kardeşlik Merkezi projesini önemsiyoruz”

Başkan Özer’in kısa sürede ilçedeki sorunları çözmeye başladığını belirten Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur şunları söyledi: “Bu çalıştayları çok önemsiyoruz. Sayın Başkanımız geldiği günden beri zamanının çoğunu Esenyurt’a hizmet etmek için geçiriyor ve biz bundan çok memnunuz. Bu çabası kendini hemen gösterdi. Mahallelerde asfaltlama çalışmaları yapılıyor, çöp dağları ortadan kalktı.

Şu anda Esenyurt tertemiz. Biz Başkanımıza çok güveniyoruz, ona çok inanıyoruz. Esenyurt’a yapacağı Barış ve Kardeşlik Merkezi projesini de önemsiyoruz. Bütün renkler bir kapıdan içeri girecek ve bu konuda Esenyurt’un kardeşliği, birlik ve beraberliği tüm Türkiye’ye örnek olacak.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Merkezi (İTHA)