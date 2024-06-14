YEREL YÖNETİMDE YENİ UFUKLAR

Avcılar Belediyesi kentte demokratik yönetimi daha da yaygınlaştırmak, vatandaşların haklarını koruyup geliştirmek ve belediyenin sunduğu hizmetleri daha etkin hale getirmek için Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri Çalıştay’ı düzenledi. Avcılar Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grubu'nun katıldığı programda; kentli hakları, belediye mevzuatı konuşuldu. "Birlikte daha güçlü: Yerel yönetimde yeni ufuklar" konulu çalıştayda alanında uzman birçok akademisyen hem teknik konularda hem de uygulamalı olarak Avcılar Belediyesi Meclis Üyeleri’ne sunum yaptı. Tüm gün süren çalıştayın finalinde çalıştaya katılan meclis üyeleri değerlendirme toplantısı yaptı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Avcılar İstanbul

"AVCILAR'I HAK ETTİĞİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ."

Çalıştayın geleceğe dair yeni ufuk açacağını ve yeni bir vizyon katacağını belirten Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara; “Yerel seçimler genel seçimlere göre çok daha dinamik çok daha yoğun çok daha maneviyatı yüksek bir seviyede geçiyor. Avcılar’da son yerel seçimi aynı bu duygularla birbirine kenetlenerek rekor bir farkla kazandık. Avcıları hak ettiği yerlere taşıyacağız. Geliştirmemiz gereken çok noktamız var, ortak noktamız başarılı olmak.” dedi.

"KESİNTİSİZ BİR HİZMET DÖNEMİ BAŞLIYOR."

Belirli aralıklarla meclis üyeleri çalıştayının devam edeceğini söyleyen Çaykara konuşmasına; “Avcılarlı vatandaşlarımızın sevgisinin kıymetini bilerek bu kentin eksikliklerini ve sorunlarını çözmek için çalışacağız. Avcılar’a hizmet her şeyin önünde geliyor. Bu sebeple mahalle hizmet seferberliğimizi göreve geldiğimiz anda başlattık. Ekiplerimizle sahadaydık ve mahalle ziyaretleriyle beraber 2 ayı geride bıraktık.

Bayram sonrası kesintisiz bir hizmet dönemine giriyoruz. İlçe başkanlığı ve meclis üyesi arkadaşlarımıza gelen talep ve şikayetleri müdürlüklere hızla ileterek çözüme kavuşturulacak bir metod düşünüyorum. Bu konudaki niyetim işin yapılması gelen şikayet ve taleplerin hızlı bir şekilde çözüme kavuşmasıdır.” diyerek devam etti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)