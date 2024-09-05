EN YAKIN RAKİBİNE % 10 FARK ATTIĞI HALDE HALEN AHMET ÖZER FOBİSİ GEÇMEYENLER VAR…

İstanbul’un 39 ilçesinde ve Türkiye’in bir çok yerinde meclis toplantılarında İstiklal marşı okunmadığı halde sorun olmuyorken Esenyurt’ta sıralama karıştığı için biraz geç okunmasını kriz haline getirenler İstanbul ‘un 39 ilçesinde yapılan Eylül ayı meclis toplantılarına baksınlar hangisinde İstiklal marşı okunmuş ? İstanbul Times Gazetesi ve Tv Olarak 02.09.2024 ve 04.09.2024 tarihinde saat 10.00’da yapılan Zeytinburnu belediye meclis toplantılarının baştan sona çekimini yaptık. Ancak her iki toplantıda da İstiklal marşı okunma zorunluluğu olmadığı için direk meclis toplantısına geçilmiş oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner – Esenyurt - İstanbul

DİĞER BAŞKANLARA HELAL OLAN NEDEN ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF.DR.AHMET ÖZER’E HELAL DEĞİL ?

Bir belediye başkanını değerlendirirken siyasi düşüncesi ve görüşüne göre değil,halk odaklı yaptığı çalışmalara göre değerlendirmek gerekir. Esenyurt belediye başkanı Prof.Dr.Ahmet Özer başkan seçildikten sonra sadece 5 ay geçti. 100 Günlük çalışmaları ile alakalı ilçe halkına hesap verdi.

Türkiye’nin en büyük Aşevlerini açtı. Yolları asfaltlamada ciddi bir rekora imza attı. Park bahçe açılışı ve temizlik işlerinde ciddi bir başarı elde edip halkın beğeni ve takdiri artınca Eylül ayı meclis toplantısında İstiklal marşı okunduğu halde 5 ay önce yapılan seçimde % 10 oy fark atarak seçim kazandığı rakip partinin meclis üyeleri kanuni bir zorunluluk olmadığı halde istiklal marşını okuttuğu halde okutmadı diyerek kara propaganda yaptılar.

Basit ve gereksiz nedenler öne sürüp 5 aylık başkalık sürecinde yaptığı çalışmaları halk nezdinde % 90 takdir gördüğünü izleyen rakip parti meclis üyeleri ilkeli ve adil bir şekilde hareket etmeleri gerekirken sadece siyasi olarak rakibimizi nasıl yıpratırız hesabı yaptıklarını son meclis toplantısında herkesin ortak değeri olan İstiklal marşını kullanmaktan çekinmeyen meclis üyeleri biraz daha geniş düşünerek Esenyurt halkına hizmet yapılıyor mu yapılmıyor mu ona bakarlarsa daha iyi bir işe imza atmış olurlar.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)