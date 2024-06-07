Başkan Prof.Dr.Ahmet Özer hükümete çağrıda bulundu:Deprem konusunda bütün belediyelerle ortaklaşa çalışın!

Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, NOW TV’de yayınlanan İlker Karagöz ile Çalar Saat programında deprem ve yoksullukla mücadeleyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deprem konusunun ulusal düzeyde ele alınması gerektiğini ifade eden Başkan Özer, hükümete “Bütün belediyelerle ortak çalışın” çağrısı yaptı. Prof. Özer, “AFAD’ın derhal AKOM ile iş birliğine girmesi lazım.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner- Zeytinburnu - İstanbul

AKOM, zaten ilçe belediyelerini koordine ediyor. Bu durum sadece Esenyurt’u değil 39 ilçeyi ilgilendiriyor. O nedenle hepsinin eş güdüm içinde olması lazım. Özellikle sahil bandında olan Bakırköy, Avcılar ve oradan Esenyurt’a giden hattı iyi bir şekilde depreme hazırlamalıyız” dedi.

Esenyurt’ta imar planına uygun bir yapılaşma yok!

Esenyurt’ta imar planına uygun bir yapılaşmanın olmadığının da altını çizen Prof. Özer şöyle konuştu: “Esenyurt, Türkiye’nin en hızlı büyüyen ve en çarpık yapılaşmanın yaşandığı kentlerinden bir tanesi. İncelenmesi gereken bir laboratuvar. Bir yapının ortaya çıkması için belirli aşamalar ve denetimler olması gerekiyor ama bu yapılmamış.

Şu anda Esenyurt’ta 40 bin konut mağduru var. Müteahhitte 20 katlık bir ruhsat verilmiş. O müteahhit bırakıp gitmiş, yeni gelene 20 kat izni daha verilmiş. Bu yapıların zemine uygunluğuna bakılmamış, insanların hayatı düşünülmemiş. Biz bu durumu düzeltmek için İBB ile ortaklaşa çalışacağız.”

Deprem toplanma alanları bile beton lobilerine peşkeş çekilmiş!

İlçenin rant odaklı bir yapılaşma nedeniyle beton yığınına çevrildiğini vurgulayan Başkan Özer, “Deprem toplanma alanlarımız bile beton lobilerine peşkeş çekilmiş. İnsan odaklı bir yapılaşmaya gidilmemiş. Çocuklarımızın geleceği dahi düşünülmemiş. Biz, bu zararın neresinden dönülürse kardır misali bu sorunları ele alıp gereğini yapmalıyız. Afet ulusal bir meseledir.

Afet İşleri Müdürlüğümüz de 75 arama kurtarma ekibi var ama bir deprem olsa bu sayı çok yetersiz. Ayrıca bir deprem olsa AKOM’da tek başına ne yapabilir? Bu nedenle ESAK, AKOM ve AFAD’ın koordineli çalışması gerekiyor. Çünkü en büyük problemimiz deprem ve biz depreme dirençli kentler yaratmak durumundayız. Esenyurt’ta 952 tane riskli yapı bulunuyor.

Bunları derhal yenilemeliyiz. Ekrem Başkanla da konuştuk, İBB ile birlikte acilen şehrimizi depreme dirençli hale getireceğiz. En dirençli kent olmaya muhtaç yer Esenyurt. Bir zincirin gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. İstanbul’un zayıf halkası da her bakımdan Esenyurt. Burayı güçlendirmeliyiz” diye konuştu.

“Aşevi projemizi hayata geçiriyoruz”

Esenyurt’ta yoksullukla mücadele ile ilgili yürüttükleri çalışmalara da değinen Prof. Dr. Ahmet Özer, “Türkiye’de son yıllarda hükümet, sosyal devletten el çekti. Dolayısıyla bu alan boş kaldı ve belediyeler mutlak suretle bu alanı doldurmak zorunda kaldı. Biz hükümetin yapamadığını yapmak zorundayız. Yapmamız gereken; dezavantajlı gruplara, yoksullara, engellilere ve emeklilere kucak açmak.

Mesela bir aşevi projemiz var, bu ay içerisinde hizmete açacağız. 15 bin kişiye günlük sıcak yemek çıkaracağız. Kent lokantaları açacağız. Kuru Gıda Toplama ve Et Entegre Tesisimiz var. Bu tesiste temel amacımız kavurma yapıp yoksullara dağıtabilmek. Yoksullukla mücadele etmezsek sosyal patlama olur” ifadelerini kullandı.

“21. yüzyıla yakışan bir Esenyurt’u el birliğiyle yaratacağız”

Depreme dirençli ve sorunları giderilmiş bir Esenyurt’u inşa edeceklerini belirten Özer, “Mottomuz; Temiz, ulaşılabilir, yeşil, altyapı ve üstyapı sorunları giderilmiş, sosyal belediyeciliğin kalbi olan bir Esenyurt. Yoksulu çok ama yoksulara sahip çıkacağız. Bir Esenyurtluluk kimliği, aidiyeti oluşturacağız. Kültürün, sanatın ve sporun başkenti Esenyurt’u yaratacağız. Aynı zamanda Esenyurtumuz kötü bir imajla karşı karşıya. Biz bu kötü imajı yıkıp, güçlü yanlarımızla zayıf yanlarımızı ortadan kaldıracağız. 21. yüzyıla yakışan temiz, güvenli, barış ve kardeşliğin hâkim olduğu bir Esenyurt’u el birliğiyle yaratacağız” dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)