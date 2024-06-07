İMAMOĞLU AK PARTİYE KARŞI GİRDİĞİ SON 5 SEÇİMİ KAZANAN İMAMOĞLU’NA KUTLAMA

“Sevgili Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına seçilmesini büyük bir gurur ve coşkuyla karşılıyoruz. Başkan İmamoğlu’nun bu yeni görevi, halkçı belediyecilik anlayışımızın ne denli güçlü ve etkili olduğunun bir kanıtıdır. İstanbul gibi büyük bir şehrin lideri olarak gösterdiği üstün başarılar, şimdi tüm Türkiye’ye yayılacak.”



“Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu ve kararlılığı, yerel yönetimlerimizin halk odaklı hizmet anlayışını daha da ileriye taşıyacak. Halkçı belediyecilik ile genel iktidara doğru emin adımlarla ilerlediğimizi görmekten büyük bir heyecan duyuyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız olarak gösterdiği olağanüstü liderlik, şimdi tüm belediyelere ilham kaynağı olacak.”



“Sayın İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak yerel yönetimlerin sorunlarına çözümler üretme ve belediyelerimizi daha da güçlendirecek projeler geliştirme konusunda önemli adımlar atacak. Türkiye’yi halkın ihtiyaçlarına göre şekillendiren, daha adil ve yaşanabilir şehirler inşa etme yolunda liderlik edecek.”



Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, Başkan İmamoğlu’na yeni görevinde başarılar diledi ve tüm halkımızı bu kutlu yolculukta birlik ve beraberlik içinde destek olmaya çağırdı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)