Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, tv100 kanalında yayınlanan Hande Aydemir ile Güne Bakış programının konuğu oldu. Programda görevi devraldığı günden bu yana ilçede yaptığı çalışmaları ve hayata geçireceği projeleri anlatan Başkan Özer, atıl durumda olan 14 projenin 5 tanesinin yapımına devam ettiklerini söyleyerek şöyle devam etti: “Adım adım ilerliyoruz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bir ay içerisinde yaklaşık 7 bin ton asfalt döktük. Mesela 115 ayrı noktada 20 bin 574 metrekare kaldırım imalatı ve 20 bin adet ızgaranın temizliğini yaptık. 4 bin 600 metre refüj ve bordür boyama işlerini yaparak Ulaşım Trafik Komisyonu’nun çıkarmış olduğu dört tane prestij caddeyi kullanıma hazır hale getirdik. Kısa süre içerisinde Esenyurt için önemli olan projeleri hayata geçireceğiz. Yarım kalan Mimar Sinan Parkımız var, orada birinci ve ikinci etap çalışmaları bitirildi. Üçüncü etabı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Burada büyük bir yeşil vadi meydana getireceğiz.”

“39 farklı branşta mesleki eğitim veriyoruz”

İlçede ilk 30 günde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Özer, “Vatandaşlarımıza 975 seans psikolojik danışmanlık hizmeti verdik. Ayrıca yedi kategoride 39 kursumuz devam ediyor. Üç bin 716 vatandaşa sağlık hizmeti vererek, ihtiyaç sahibi komşularımıza 5 bin 600 adet erzak kolisi dağıttık. Biz sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet edeceğiz.

Evlere 6 adet beyaz eşya, 40 adet mobilya yardımı yaptık. Beş bin 600 aileye aylık gıda kartı yardımı yaptık. Bin 500 aileye bez ve mama yardımında bulunduk. Altı bin 570 paket taziye yemeği ve 11 bin 920 öğrenciye çorba dağıtımı yaptık. Bütün bunlarla beraber mesleki eğitim kurslarımızda 39 farklı branşta eğitim veriyoruz. Çocuk Üniversitemizde 10-15 yaş aralığındaki öğrencilere akademik eğitim veriyoruz.

En önem verdiğim konulardan birisi bu. Bu projeyi genişleteceğiz. El sanatları alanında ise 15 farklı branşta, üniversite ve lise hazırlık kurslarında 3 bin öğrenciye eğitim veriyoruz. Ayrıca aylık kültür-sanat faaliyetleri kapsamında tiyatro, sinema, konser, sergi, şehir dinletisi, özel gün programları başta olmak üzere etkinliklerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

Hedef: Yılda 100 bin istihdam

Hedefinin yılda 100 bin vatandaşı istihdam etmek olduğunu belirten Başkan Özer, “Biz aynı zamanda en çok fabrikanın olduğu bir ilçeyiz. Mesela Esenyurt’ta bir çikolata fabrikası var; dünyanın en büyük çikolata müzesine sahip, gelip görmenizi isterim. Mesela Mercedes ve Bayraktar fabrikaları bizim ilçemizde. Dolayısıyla biz Esenyurt’un güçlü yanlarını geliştireceğiz, şehrimizi bir silikon vadisi haline getireceğiz.

Katma değeri yüksek ürünlerin üretildiği ve ihraç edildiği bir üst haline getireceğiz. İş arayan vatandaşlarımızı da iş sahibi yapacağız. Biz sanayiye köprü vazifesi göreceğiz. Esenyurt başta olmak üzere civar ilçelerimizde de senede 100 bin insanımızı bu anlamda istihdam etmeyi hedefliyoruz. Bu çerçeve içerisinde büyük bir iş birliği kuracağız” ifadelerini kullandı.

“Huzurlu, yaşanabilir ve temiz bir Esenyurt için çalışıyoruz”

Çevre ve şehir estetiği ile ilgili yapacağı çalışmalara da değinen Prof. Özer şöyle konuştu: “Çevre ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Hedefimiz huzurlu, yaşanabilir, ulaşılabilir ve temiz bir Esenyurt. Biz geldiğimizde çöp dağlarıyla karşılaştık. Şimdi sokaklarımız pırıl pırıl. Bozuk yollarımızı da yeniliyoruz. Ayrıca Esenyurt’un alt yapı ve üst yapı işleri ile ilgili İBB ile ortaklaşa çalışma yapıyoruz.”

Esenyurt’ta sosyal belediyecilik hâkim olacak!

Esenyurt’ta aşevi ve kent lokantalarını hayata geçireceklerini belirten Başkan Özer şöyle konuştu: “İlçemizde sosyal belediyeciliği yaratacağız. Bir aşevi projemiz var. Orayı hayata geçirerek sıcak yemek dağıtacağız. Açacağımız kent lokantalarında insanlarımız ucuz yemek yiyecek. Ayrıca yaşlılarımız için Geriatri merkezini hayata geçireceğiz. Esenyurt'ta 150 bin emekli var. Onlar için emekli dinlenme tesisi yapacağız.

Kadınlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı yönetime ortak edeceğiz. İlçemizdeki gençler ulusal ve uluslararası müsabakalarda şampiyonluklar elde ediyor. Birçok dalda birinciliklerimiz var. Olimpiyat şampiyonluklarına gidiyoruz. Milli takıma sporcu yetiştiriyoruz. Bunlar sadece Esenyurt'u değil Türkiye'yi tanıtıyorlar. Dolayısıyla bu gençleri destekliyoruz.”

“Esenyurt kültür-sanat ve sporun başkenti olacak”

Esenyurt’u kültür-sanat ve sporun başkenti haline getireceklerini vurgulayan Başkan Özer, “Festivallerle dünyanın dört bir yanından çocukları ilçemize davet edeceğiz. Onlar müzikle, halk danslarıyla buluşacaklar, kaynaşacaklar. Zaten Esenyurt'u barış ve kardeşlik şehri yapma hedefimiz buna tekabül ediyor. Her ilden vatandaşımız ve 101 farklı ülkeden misafirlerimiz var ama onları kaynaştırmamız gerekiyor” dedi.

“İBB ile ulaşım sorunlarını masaya yatırdık”

Esenyurt’un sorunlarıyla ilgili İBB ile ortaklaşa çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Özer, “Esenyurt'ta kişi başına düşen yeşil alan miktarı 10 metrekare olması gerekiyorken 72 santimetrekare. Bir çarpık kentleşme ile karşı karşıyayız. Önemli ulaşım sorunlarımız var. Şimdi onları çözmeye çalışıyoruz. İmamoğlu ile bir toplantı yaptık. Orada hem metroyla ilgili hem hızrayla ilgili hem de ulaşımla ilgili çeşitli konuları masaya yatırdık. Sayın İmamoğlu Esenyurt'u önemsiyor. El birliğiyle ilçemizi 21. yüzyıla hazır hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.

“Depreme dirençli bir kent oluşturacağız”

Esenyurt’u depreme dirençli bir kent haline getirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Özer son olarak şunları ekledi: “Esenyurt çarpık biçimde gelişen bir şehir örneği. 2009 yılında 373 bin nüfusu olan Esenyurt'un 2019’da nüfusu 1 milyona ulaşmış. Gayri resmi 1 milyon 600 bin nüfusumuz var. İmar planları kötü olan, 40 bin konut mağdurunun olduğu bir ilçe.

Depreme dirençli bir kent oluşturmak bizim ilk görevimiz. Esenyurt’ta deprem toplanma alanları oluşturmalıyız. Öncelikle yapılan devasa binaların zemin etütlerinin sağlam olup olmadıklarına bakacağız. Ondan sonra binalarımızın depreme dirençli olup olmadığını kontrol edeceğiz. Ardından kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdüreceğiz. Rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyecilik anlayışını inşa edeceğiz. Esenyurt'ta yaşayan insanlar bu ülkenin yurttaşları. Onlar insanlık onuruna yakışır bir düzeyde yaşamayı hak ediyorlar. Bunu sağlamak için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız.”​

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA )