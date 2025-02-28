Sarıyer Belediye Başkanı M. Oktay Aksu, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla Sarıyerli komşularına ve tüm İslam âlemine yönelik bir mesaj yayımladı. Aksu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu en güçlü şekilde hissettiren bir dönem olduğunu vurgulayarak, ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını belirtti.

“ŞİDDET, YOKSULLUK SON BULSUN; BARIŞ, DAYANIŞMA HÂKİM OLSUN”

Ramazan ayının, kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik bağlarının güçlendiği özel günler olduğunu ifade eden Başkan Aksu, Sarıyer’de bu manevi atmosferi en güzel şekilde yaşatmak için çalışacaklarını söyledi. “Ramazan ayını dayanışmayla geçirecek, sofralarımıza bereketi getirecek ve ihtiyaç sahibi komşularımızın yanında olacağız” diyen Aksu, paylaşmanın önemine dikkat çekti. Başkan Aksu, mesajında ayrıca Ramazan ayının tüm ülkeye ve İslam âlemine bereket, huzur ve sağlık getirmesini temenni ederek, savaşların, şiddetin ve yoksulluğun son bulduğu, barış ve dayanışmanın hâkim olduğu bir dünya dileğinde bulundu.

Sözlerini “Allah ağzımızın tadını bozmasın, ayağınıza taş, gözünüze yaş değmesin” diyerek noktalayan Başkan Aksu, Sarıyerli komşularının ve tüm İslam âleminin Ramazan ayını kutladı.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)