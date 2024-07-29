Avukat Gülel, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, merak edilen bu ilginç konuda şu bilgileri verdi:
“Boşanma davalarında çocuğumuz var, kedimiz, köpeğimiz var. En az çocuk kadar masraflı. Veterinere gidip gelmesi çocuğun hastaneye gidip gelmesinden daha masraflı. Kedi kimde kalacak? Kim bakabilecekse onda kalacak. Kadına ve çocuğa nafaka adı altında kediye de nafaka bağlanabiliyor.
Çocuk yoksa bile bu bir giderdir. Anlaşmalı bir boşanma davası dosyasında bunu gördük. Kediye nafaka bağlandı, hakim de bunu onayladı.”
Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)
Editör: Hüseyin Çetiner