25. Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali Başladı

Festivale Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, siyasi parti temsilcileri ve birçok vatandaş katıldı. 5 gün sürecek festivalin ilk günü Başkan Ömer Arısoy mesir macunu dağıttı. Vatandaşlar mesir macunlarından alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Bazı vatandaşların şemsiye açarak mesir macunu yakalamaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu. Festival Sanatçı Yücel Arzen konseriyle devam etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

ÖMER ARISOY, “BÜTÜN FAALİYETLERİMİZ ANCAK SİZİN VARLIĞINIZLA ANLAM KAZANIYOR”

Festivalde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, ”Çeyrek asır önce bulunduğumuz tarihi mekânın sorumluluğunu yüklendiğimizde ebedi istirahatgâhı İstanbul’un en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Merkez Efendi’yi hak ettiği şekilde anmak istedik.

Festivalimizin itici gücüyle 2003 yılında Türkiye’nin ilk Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni kurmak üzere harekete geçtik. 2005 yılında hizmete açtığımız Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi, tıbbi bitkilerin tanıtılması ve kullanılması konusunda Türkiye’de öncü bir proje oldu. Gruplar ve okullar için düzenlenen rehberli geziler, Sağlık Çevre Okulu adı altında yürütülen eğitim faaliyetleri, staj ve gönüllü bahçıvanlık imkânları ile Tıbbi Bitkiler Bahçesi bir ‘hayat boyu öğrenme’ merkezi.

Burada aldığı kurslarla iş kuran vatandaşlarımız var. Festivalimizin en sevilen faaliyetlerinden Yöresel Yemek Yarışması, geleneksel mutfağımızın önemine vurgu yapıyor. Özellikle gençlerimizin dünyayı saran fast food rüzgarına karşı bu mirasa sarılması konusunda yarışmamızın teşvik edici olduğunu düşünüyoruz.

Zeytinburnu kültür gezileri, çocuk programları ve diğer faaliyetlerle festivalimiz hemşehrilerimizde yine hoş hatıralar bırakacak. Bu vesileyle yeniden hatırlatmak isterim ki, bütün faaliyetlerimiz ancak sizin varlığınızla anlam kazanıyor” dedi.

ADEM USLU, MERKEZEFENDİ’NİN MAHARET VE HÜNERİ ZEYTİNBURNU’NDA YAD EDİLİYOR”

Festivalde konuşan Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ise, ”Daha önceki süreçlerde görev yaptığımız yerlerde Merkezefendi burada yatıyor ama 25 yılı bulan bir süreçle Merkez Efendi’nin geleneksel tabiattaki maharet ve hünerinin Zeytinburnu’nda yad edildiğini, hatırlanıldığını ve hatırlatıldığını bilmiyorduk.

Buraya geldiğimizde öğrendik ve 25 yıllık bu geleneği başlatan bundan önceki süreçte 25 yıldır festivalin bu günlere gelmesini sağlayan, emeği olan herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bugün sizleri bizlerle buluşturan Belediye Başkanımız ve bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)