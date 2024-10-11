Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, seçim vaatleri arasında yer alan ve göreve gelir gelmez hayata geçirdiği “Mahallemi Dinliyorum” toplantılarında bu kez Cumhuriyet, Tarabya ve Kireçburnu komşularıyla buluştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç - Sarıyer İstanbul

Tapu ve mülkiyet sorunu, çevre temizliği, parkların ışıklandırılması ve güvenliği, olası bir İstanbul depremine yönelik hazırlık çalışmaları gibi birçok sorunun karşılıklı görüş alışverişi şeklinde ele alındığı, komşularının belediyeden beklentilerini dile getirdiği toplantıda Başkan Aksu, belediyenin hayata geçirdiği çalışmalar hakkında da bilgilendirme konuşması yaptı.

“SORUNLARIMIZA HEP BİRLİKTE DAHA KÖKLÜ ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ”

Mahallemi Dinliyorum” toplantılarının esas amacının Sarıyer’de yaşayan komşularını ziyaret ederek, sorunlarını yerinde konuşmak ve hep birlikte çözüm üretmek olduğunu belirten Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, katılan herkese teşekkür ederek, “Sorunlarınıza çözüm üretmek temel görevimiz. Sorunlarını yaşayan sizlersiniz, çözüm konusunda fikir ve önerileriniz de bizim için çok önemli. Hep birlikte çözüm üretmek daha kalıcı hizmet üretmemizi sağlıyor” dedi.

Toplantıda karşılıklı soru cevap bölümüne geçmeden önce göreve geldikleri günden bugüne yaptıkları çalışmalarla ilgili komşularına yönelik söz alan Başkan Aksu, “Değerli komşularım, ilçemiz ve komşularımızın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Bildiğiniz üzere iki hafta önce belediyemizin ilçemizde yaşayan ilk, orta ve lise düzeyinde vereceği 7500 kişilik burs başvurularımız başladı.

Göreve geldiğimizde tamamlanmamış bir aşevimiz vardı. Tüm olanaklarımızı seferber ederek aşevimizi hizmete açtık. 10 bin kişilik yemek üretme kapasitesine sahip aşevimizde, bu yıl 205 öğrencimizi mezun ettiğimiz ve hali hazırda yüzlerce çocuğumuza eğitim veren çocuk gündüz bakımevlerimizdeki öğrencilerimize yemek yapıyoruz. Aşevimizde ayrıca cenazelerimiz için pide, iftar yemekleri, aşure ve personel yemeği çıkacak. Belediyemize ait komşularımızın ailesiyle birlikte giderek zaman geçirebileceği bir tane sosyal tesisimiz yok.

Bunun için de çalışmalar başladık. Biri Kireçburnu, biri de Pınar Mahallesi’nde olmak üzere İki sosyal tesisimizin yapımı devam ediyor. Bu dönem hedefimiz ilçemize en az 10 sosyal tesis kazandırarak sizlerin hizmetine sunmak olacak. Sosyal tesislerimizde Sarıyer Dijital Kart üzerinden gerçekleşecek yüzde 20 indiriminden tüm komşularımız faydalanacak.

Bir sahil kenti olan ilçemizde üç ayrı Kilyos, Rumeli Feneri ve Kısırkaya’da plajlarımızı halkımıza ücretsiz olarak hizmete sunduk. Bazı eksiklerimiz var. Onları da önümüzdeki yaz sezonuna kadar tamamlayacağız.

“İLÇEMİZE BUGÜNE KADAR 40 BİN TON ASFALT DÖKTÜK”

Son günlerde toplumumuzda özellikle kadın ve çocuklara yönelik yaşanan ve bizleri derinden sarsan şiddet olaylarını kınıyoruz. Özellikle ilçemizde yaşayan kadınlara, genç kızlarımıza ve çocuklarımıza hizmet üretecek Kadın Aile Müdürlüğü’nü kurduk. En kısa zamanda görevlendirmeler yapılacak. Komşularımızdan toplanan vergilerin komşularımıza hizmet olarak geri dönmesi konusunda bütçe planlarımızı en ince ayrıntısına dikkat ederek etkin, verimli bir biçimde kullanılmasını sağlıyoruz. İlçemizin birçok yerinde asfaltlama çalışmalarımız devam ediyor.

Sarıyer Meydanı’mızı 29 Ekim’de açmayı planlıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte anlamlı bir günde açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. FSM ve Baltalimanı mahallelerimizde yıllardır süren içme suyu problemini çözdük. Kireçburnu Çocuk Gündüz Bakımevinin yapımını tamamladık. Yine kurulduğu günden beri, Sarıyer meclis üyeliğim döneminde çok önemsediğim bir konu vardı. Sarıyer Akademi sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerimize yönelik bir çözüm üretmemiz gerektiğini düşünüyordum. Bu sorunumuza yönelik Sarıyer Akademi 2 hibrit eğitimlerine başladı.

Eğitimde eşitlik anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizle de artık geleceğe hazırlanamayan öğrencimiz kalmayacak. Sarıyer Gençlik Merkezlerimizde üç adet robotik kodlama sınıflarını açtık. Çocuklarımızın günün eğitim koşullarına uygun bir şekilde eğitim görmesini sağlamak istiyoruz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyemizin de ilçemize çok önemli hizmetleri oldu. Her konuda bizlerin yanında olan ve Sarıyerli komşularımızın sorunlarına çözüm üretmeye çalışan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başkanımıza ve tüm İBB yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

“MÜLKİYET SORUNUMUZA İBB ÇÖZÜM ÜRETTİ, DİĞER KURUMLAR DA ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI”

Mahallelinin, “Nasıl bir ilçe istiyoruz” sorusuna; güvenli, planlı, sosyal ve kültürel çalışmaların yapıldığı bir ilçe görmek istediği yanıtının verildiği toplantıda Başkan Aksu, komşularının kendisine yönelttiği soruları yanıtladı. Mülkiyet, planlama, yolların asfaltlanması, parkların bakımı, yeni spor alanları, eğitim ihtiyaçları ile ilgili soruları yanıtlayan Başkan Aksu, şunları söyledi: Göreve gelmeden önce sürekli dile getirdiğim gibi ilçemizin en büyük sorunlarından mülkiyet ve planlama konusunda her zaman sizlerle birlikte hareket edeceğim.

Geçtiğimiz dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde mülkiyeti İBB’ye ait olan yerlerin tapularının verilmesi için komşularımızın haklarını onlar kadar savundum. İstanbul Büyükşehir Belediyemiz bu konuda üzerine düşeni yaptı ve komşularımız tapularına kavuştu. Dilerim tüm diğer kurum yetkilileri de bu konuda üzerine düşeni yapar. Hiçbir komşumuzun hak kaybına uğramasına izin vermeyeceğiz. Asfalt ve kaldırımların yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz çok geniş bir alana sahip.

Bugüne kadar 40 bin ton asfalt döktük. Dökülen asfalt çok ama görünmüyor. Okul ihtiyacınız, ulaşım, spor tesisi, parkların yenilenmesi, güvenliği ve ışıklandırılması ve diğer taleplerinizi ilgili başkan yardımcılarımız ve müdürlerimiz tek tek not etti. En kısa zamanda bu sorunlarınıza çözüm üreteceğiz. Katılımınız için hepinize teşekkür ediyor, bir sonraki toplantıda bulaşmak dileğiyle diyorum.

“Mahallemi Dinliyorum” toplantısına, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, Başkan yardımcıları Osman Demir, Nizamettin Günel, Sergül Doğan, Ayhan Gedik, Bayram Ali Baştan, birim müdürleri, Sarıyer Belediyesi Meclis Başkanvekili Meltem Yüce Pir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Spor Kulübü yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)