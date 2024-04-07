Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadir Gecesi’nde komşularıyla iftar açarak, bayramlaştı

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, seçildikten sonra ilk sözünü yerine getirdi. Seçim çalışmaları sırasında komşularına birlikte kazanarak, iftarı belediye binası önünde hep birlikte yapacakları sözünü veren Aksu, düzenlenen iftar programında binlerce komşusuyla bir araya gelerek, Kadir gecelerini kutladı, bayramlaştı. İftar programına CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, PM Üyesi Erbil Aydınlık, CHP Sarıyer İlçe Başkanı Mehmet Kubat, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkanları, Sarıyer Belediyesi Başkan Vekili Hüseyin Coşkun, belediye çalışanları ile binlerce Sarıyerli katıldı.

İBB ve Sarıyer uyumunu komşularımıza hizmet olarak hissettireceğiz

Programda semazen gösterisi ve okunan dualardan sonra komşularına hitaben bir konuşma yapan Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, kendisine oy veren tüm komşularına teşekkür ederek şunları söyledi; İstanbul’da başkanım Ekrem İmamoğlu’na, Sarıyer’de bizlere verdiğiniz tüm destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği; birliğimizle, dayanışmamızla, coşkumuzla yürüdüğümüz halk odaklı, toplumcu belediyeciliği devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Sarıyer Belediyesi uyumunu her Sarıyerli komşumuza hizmet olarak hissettireceğiz.

‘Geleceğe umutla bakacağız’

Mülkiyet sorunlarının çözümünden kentsel dönüşüm projelerine, ulaşım çözümlerinden kreşlere, kültür sanat merkezlerinden yaşam vadilerine, yeşil, tertemiz bir Sarıyer’den altyapı ve üstyapı sorunları olmayan bir Sarıyer’e kadar geniş bir yelpazede Sarıyer’e hizmete hazırız. Bu yolculuğumuzda her komşumun desteği benim için çok değerli. Önümüzde halka hizmet odaklı, dolu dolu 5 yıl var. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Sarıyer Belediye Başkanı olarak huzurunuzdayım. Bana verdiğiniz vekaleti aldım. Artık hizmet etme zamanı. Hiçbir ayırım yapmayacağız, hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Geleceğe umut olacağız. Geleceğe umutla bakacağız. Sarıyer’de ve İstanbul’da tam yol ileri diyeceğiz!

‘Birlikte başardık, birlikte kazandık’

Sarıyer ve İstanbul, adil, eşitlikçi, denetlenebilir, sosyal demokrat, halkçı belediyecilik anlayışıyla yönetilmeye devam edecek. Bu duygu ve düşüncelerle gönül soframızda buluştuk. Bu sofra sizin sofranız. Bu belediye sizin belediyeniz. Hepinizin mübarek Kadir gecesini kutluyor, dualarınızın kabul olması temenni ediyor. Ramazan Bayramınızı en içten duygularımla kutluyorum.

‘Ülkemizin yeni Karaoğlan’ı Özgür Özel’i tescil eden halkımıza teşekkür ediyorum’

Programda Sarıyerlilere hitaben söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise 47 yıl sonra Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’ni birinci parti yapan tüm yurttaşlara teşekkür ederek şunları söyledi; Bu akşam bizleri bir araya getiren değerli belediye başkanımız Mustafa Oktay Aksu'ya hem yeni görevinde başarılar diliyorum hem de bu nazik daveti dolayısıyla uzun yıllar bu belediye binasında görev yapmış bir eski belediye meclis üyesi olarak şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 31 Mart seçimlerinde yüzde 38 oy oranıyla birinci parti olduk. Türkiye'de 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’i ülkemizin yeni Karaoğlan’ı olarak tescil eden tüm halkımıza şükranlarımızı sunuyorum.

‘İBB’yi üçüncü kez kazanan İmamoğlu’na selam olsun’

Yine tüm engellemelere ve zorluklara rağmen inançla, kararlılıkla mücadele ederek İstanbul’da üçüncü kez İBB başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nu buradan kuvvetli bir selam gönderiyoruz. İsraf ekonomisini ortadan kaldıran, kalkınmacı, halkçı ve toplumcu yeni yerel yönetim anlayışıyla birlikte Türkiye’nin 2028’de yapılacak olan seçimlerine kararlı, inançlı bir iradeyle yüzde 38 oy seviyesini bir ara basamak olarak görüp yüzde 50 ile tek başına iktidar için yola çıkıyoruz. Kadın, genç kadrolarımızla onlara olan inancımız ve onlara siyasette açacağımız alanlar artarak, büyüyerek devam edecektir. Bir teşekkürüm de sandıkları bekleyen, SKM’de gece gündüz çalışan yol arkadaşlarımıza ve kesilip yerlere atılan CHP bayraklarını evine götürüp yıkayıp tekrar asılması için SKM’ye getiren yol arkadaşlarımızadır.

‘Tüm yol arkadaşlarımızla gurur duymaya devam edeceğiz’

Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini, Sarıyer'de İstanbul'da ve Türkiye'de bir numara yapan Cumhuriyet Halk Partisi ordusu kimlerdir? Cumhuriyetimizin ikinci yılına giderken bize emanet edilen çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni, laik, demokratik Cumhuriyet’i insanların inançlarına, kimliklere, her türlü etnik yapıya saygı duyan bir anlayışla birlikte yeni bir yapılanmayı ortaya koyacağız. Hiçbir ayırım yapmayacağız. Mustafa Oktay Aksu birlikte görev yaptık. Sarıyer Belediyesi’nde grup sözcüsü olarak hizmet yapmış, beş yıl boyunca büyükşehir belediye meclisinde çalıştığımız yol arkadaşımızdır. Tüm yol arkadaşlarımızla gurur duymaya devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir neferi olmaktan gurur duyuyoruz. Ve sonuna kadar böyle devam edecektir. Varlığınız bize güç veriyor. Sayın genel başkanımızı da en kısa zaman içinde seçimlerde tüm Türkiye'nin ne olacağını merak ettiği Sarıyer'e getireceğimizin sözünü veriyor, tüm hanımefendilere, gençlere ve siz değerli komşularımıza saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)