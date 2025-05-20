UZMANLAR OKLLARIN KAPANMASI İLE SURİYE’YE GİDECEK BİR ÇOK ARAP’TAN DOLAYI KONUT FİYATLARINI DÜŞEBİLECEĞİ İFADE EDİLİYOR …

Başakşehir-Kayaşehir’de gayrimenkul danışmanlığı ve satışı yapan bir uzman gazetemize şunları söyledi ”Ben 20 yıllık bir gayrimenkul danışmanıyım. İstanbul’un bir çok ilçesindeki gayrimenkul fiyatlarını takip ederim. Bir çok ilçede fiyatlar düşüş trendinde iken veya artış olmayıp sabit dururken Başkşehir’de ise hiçbir bilimsel gerekçeye dayanmandan bir çok yerde fiyatlar keyfi olarak arttığını söylemek mümkün.

İstanbul Times Haber Merkezi – Mehmet Osmanoğlu- Başakşehir - İstanbul

Bir örnek vermek gerekirse Kayaşehir Park Mavera 1’de 2 ay önce 4+1 konut fiyatı 11 milyon ile 12 milyon arasında satışta iken bugün satış sitelerinde 14 milyon,15 milyon,16 milyon fiyat yazanlar var.

Ben bu fiyatlardan konut satıldığını duymadım bilmiyorum ama bu sitelerde bu fiyatları gören yeni bir satıcı zaten 16 milyon’ a satışta konut var bende 17 milyon yazayım bakalım alıcı çıkacak mı mantığı ile konutunu satışa koyuyor.

Yeni çıkan bir diğeri ise ondan daha fazla bir fiyat yazıyor. Bu mantık ile piyasa oluşturmak uzun sürede sektör için çok sıkıntı oluşturacak bir durum. Bakınız Şubat 2025’de 11 veya 12 milyon’ a satışta olan bir konut döviz artışı olmadı.

Beton ve demir artışı olmadı her nedense bazı konut sahipleri dairelerine 2 veya 3 milyon fiyat artışını neye göre yazdıklarını açıklamak zorundadır. Bildiğiniz üzere Suriye’de Esad rejimi çöktü yeni bir yönetim geldi. Ülkemizin yakın desteği ile yavaş yavaş istikrar sağlandı.

Kısa bir süre önce ABD başkanı Trump’ ta Suriye Cumhurbaşkanı ile Suudi Arabistan’da bir araya geldi. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talebi ve isteği ile Suriye’ye uygulanan kısıtlamalar kalktı.

Bloke edilen paraları ve hakları belli bir takvim dahilinde iade dileceği için orada yaşam normal’ e dönek. Ülkemizde yaşayan bir çok Suriye’ li de ülkesine gidecek.

Hatta bir örnek vermek isterim Mavera 1’in ana giriş kapısı yanında Elma Home ismi ile satış yapan firmanın sahibi Suriye’li idi ilk dalgada Suriye’ye gittiği için burayı boşalttı. Yüksek kira talebi olduğu için aylardır kimse tutmuyor. Uzmanların tahminlerine göre büyük kısmı İstanbul’da olmak üzere okulların kapanması ile beraber 1 ile 1.5 milyon civarında Suriye ’li’ nin ülkesine döneceği hesaplanıyor. Bunların çoğu da konut ve işyeri satın almışlardı. Kendi ülkelerinde yeni bir yaşam kuracakları için burada sahip oldukları gayri menkullerini daha makul bedeller ile satacakları tahmin ediliyor.

Haksız kazanç elde etmek için konutlarını hiçbir bilimsel dayanağı olmadan yüksek fiyat ile satışa koyanlar hakkında da Ticaret bakanlığının haksız rekabeti önlemek adına soruşturma başlatabileceği ifade ediliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)