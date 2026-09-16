İşte Bülent Turan’ın Konuşması

Bir şehrin değeri yalnızca yetiştirdiği ürünlerle değil, yetiştirdiği insanlarla da ölçülür. Bayramiç Tarım Fuarı’nda da bunu dile getirdik.

Bayramiç’in bereketi, güzelliği ve kendine has değerleri elbette başımızın tacı. Ancak bu kadim ilçenin, İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un hatırasını taşıyan çok özel bir yönü var.

Akif’in doğduğu topraklarda, onun adını ve hatırasını yaşatmak; Bayramiç’in geçmişine olduğu kadar geleceğine de sahip çıkmaktır. Bu kıymetli mirasa hep birlikte sahip çıkalım.

Bayramiç’i anlatırken Akif’i, Akif’i anarken Bayramiç’i hatırlayalım.

Bize yakışan, ortak değerlerimiz etrafında buluşmak ve bu büyük vefayı gelecek nesillere taşımaktır. İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)