‘Teknolojik Tayfa’ ya Bağcılar’da yoğun ilgi

Bağcılar Belediyesi, hafta sonu çocuklara yönelik eğlence dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Milli Teknoloji Hamlesi faaliyetlerini çocuklara duyurmak ve onları milli teknolojiye teşvik etmek amacıyla “Tekno Tayfa” gösterisini düzenlendi. Bağcılar Meydanı’nda gerçekleşen ve Rafadan Tayfa çizgi film karakterlerinin sahnelediği “Teknolojik Tayfa” gösterisi, yoğun ilgi gördü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Çizgi film kahramanlarıyla dans edip eğlendiler

Müzikli gösterinin başlamasına saatler kala etkinlik alanı doldu taştı. Yerini alan çocuklar ve aileleri sabırsızlıkla oyunun başlamasını bekledi. Sevimli kahramanlar Hayri, Hayrimatör, Akın, Kamil, Mert, Sevim ve Hale’nin sahneye çıkmasıyla büyük bir coşku yaşandı. Minikler hem şarkılara eşlik ederek hem de çalan müzikle birlikte dans ederek keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, eğlencenin yanında otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretim konusunda bilgi sahibi oldu.

Çocukların teknolojiyi sevmesine vesile olmak istiyoruz

Çocuklarıyla birlikte etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “İnşallah bu güzel etkinliklerle çocuklarımızı, gençlerimizi geleceğe hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızın teknolojiyi sevmesine, doğru bir şekilde kullanmasına ve ülkemize daha güzel işler yapmasına vesile olmak istiyoruz. Yarınımız olan çocuklarımızın ülkemizin geleceği için aydınlık bireyler olmasını çok önemsiyoruz” dedi. Özdemir, programı düzenleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile emeği geçenlere teşekkür etti.

10 binin üzerinde kişi izledi

Üç seans halinde izleyiciyle buluşan ve yoğun izdihama neden olan “Teknolojik Tayfa”yı 10 binin üzerinde kişi izledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )



