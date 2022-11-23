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Çocuklar Daha Güzel Bağcılar İçin Sunum Yaptılar.

Bağcılar Belediyesi’nce düzenlenen 20’nci Çocuk Şurası’nda öğrenciler, seçtikleri konular üzerinde yaptıkları araştırmaları arkadaşlarıyla paylaştı. Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yapacağınız sunumlar bir yıllık periyodumuzda bizim yapacağımız çalışmalara temel oluşturacak” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Kasım 2022 Çarşamba 11:30
Çocuklar Daha Güzel Bağcılar İçin Sunum Yaptılar.
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Bağcılar Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Çocuk Şurası’nın bu yıl 20’incisi düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen etkinlikte ilçede eğitim gören öğrenciler bir araya geldi. Programa Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Çocuklar dünyamızın en güzel rengi

Çocukların çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Özdemir, “Çocuklarımız dünyamızın en güzel rengi. Yarınımız deriz ama biz onları bugünümüz olarak görmemiz gerekir. Çocuklarımız, hayatımızın ve geleceğimizin en önemli varlıklarıdır. Bağcılar’ımızda yaşayan bütün fertleri yönetim sisteminin içinde katan bir anlayış söz konusu. Bunlardan biri de çocuk şuramız. İnşallah sunumların hepimize faydalı olacağına inanıyorum. Burada yapacağınız sunumlar, bir yıllık periyodumuzda bizim yapacağımız çalışmalar temel oluşturacak. Bu tebliğler bizim yönetim anlayışımızın içine mutlaka yerleşecek” dedi.

En iyi şekilde yetişmeniz için gayret gösteriyoruz

Çocukların daha güzel geleceği için görev yaptıklarını ifade eden Yılmaz da “Biz sizlerin en iyi şekilde ve en iyi ortamlarda yetişmeniz için gayret gösteriyoruz. Bağcılar’ı beraber yönetmek anlayışı ilk günden beri devam ediyor. Bugün de beş okulumuzun öğrencileri bize sunum yaparak daha güzel bir Bağcılar için neler yapacağımız konusunda fikir verecek” diye konuştu.

Kendileri küçük fikirleri büyük olan bir grup

Çocuk Meclisi Başkanı Ece Emsal Karagöz ise şunları söyledi: “Bağcılar Belediye Başkanımız Abdullah Özdemir’e ve katkısı bulunanlara; geleceğin yetişkinleri olan biz çocuklara fikirlerimizi sunabileceğimiz bir ortam sunduğu için teşekkür ederim. Bizler Bağcılar çocuklarını temsile den kendileri küçük ama fikirleri ve hedefleri büyük olan bir gruptan oluşmaktayız. Amacımız arkadaşlarımızla fikir alışverişi yaparak, birbirimizi dinleyerek yaşadığımız ilçede biz çocuklara daha iyi şartlar oluşturmak ve varsa sorunlarının çözüme kavuşmasına yardımcı olmaktır.”

Sunumlar kitap haline getirilecek

Protokol konuşmalarının ardından araştırma yapan öğrenciler sahneye çıktı. Vakıflar Ortaokulu öğrencileri “Mutlu aile mutlu çocuk”, Öznur Kahraman İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri “Çocuk ve gelecek kaygısı”, Füruzan Sadıkoğlu Ortaokulu öğrencileri “Çocukların zihinsel gelişiminde sanatın rolü”, Malazgirt Ortaokulu öğrencileri “Değerlerimizin çocuğa yansıması” ve Kurtdereli Mehmet Ortaokulu öğrencileri de “Merhametin önemi” konularıyla ilgili araştırmalarının sunumunu yaptı. Çocukların araştırmaları ve programda konuşulanlar kitap haline getirilecek.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Son Güncelleme: 23.11.2022 11:36
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