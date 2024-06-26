‘BÜYÜT HAYALLERİNİ’ ÜÇÜNCÜ DÖNEM MEZUNLARINI VERDİ BURSİYERLERE SESLENDİ “BELKİ DE BU KÜRSÜDE KONUŞANLARDAN BİRİSİ SİZLERDEN BİRİSİ OLABİLİR”

Bursiyerlere İstanbul Vakfı’nı ve Büyüt Hayallerini projesini sonraki hayatlarında da hatırlamaları öğüdünü veren İmamoğlu, “Bugünlerinizi, bugün size imkan tanıyan ve imkan sunan böylesi bir kurumsal yapıyı unutmayınız. Yani Büyüt Hayallerini projesini İstanbul Vakfı'nı unutmayınız.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Florya- Bakırköy- İstabul

Yarınlarda unutmazsanız vakfı zaten daha da büyütebilir ve geliştirebilirsiniz. Belki de bu kürsüde konuşanlardan birisi sizlerden birisi olabilir. Olmalıdır da. Özellikle belki aranızdan birisi ki inşallah sizin zamanınıza kadar ilkleri yaşarız. Ama ilk ya da birkaçıncı kadın belediye başkanı olursunuz İstanbul'umuza. Bunları gönülden arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kız çocuklarının inandığı ideallere ulaşmasını desteklemek için Dr. Dilek Kaya İmamoğlu’nun fikir öncülüğü ile İstanbul Vakfı çatısı altında hayata geçen Büyüt Hayallerini projesi, 2021 yılında başlatıldı. Proje kapsamında ortaya çıkan ilk eser; 40 farklı yazarın kaleminden 40 kadının hikayesinin yer aldığı, “İlham Veren Adımlar” kitabı oldu. Büyüt Hayallerini; kitabın satışından elde edilen gelir ve bağışçıların destekleriyle, 2021-2022 eğitim yılında 300 kız öğrenciye, 2022-2023 öğretim yılında ise 500’ü 6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketinden etkilenen afetzede olmak üzere toplam 1500 üniversiteli kız öğrenciye burs desteği sağladı. 2023-2024 eğitim yılında sayısı 3000 olan üniversiteli kız öğrencilerden 252’si ise bu sene mezun oldu.

Kurumdan burs alan ve bu yıl okullarını bitiren öğrenciler onuruna, İstanbul Vakfı tarafından mezuniyet töreni düzenledi. Sunuculuğunu Başçeşehir Üniversitesi’nde yüzde 100 burslu okuyarak Tıp Bölümünü tamamlayan Derya Kurtdereli’nin yaptığı programda sırasıyla busiyerler adına Marmara Üniversitesi mezunu Hatay’lı depremzede Tuğçe Atay, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu birer konuşma yaptı.

ATAY: “MEMLEKETİMİN YARALARINI SARMAK BENİ DAHA DA GÜÇLENDİRDİ”

Marmara Üniversitesi İktisat Bölümü Mezunu Tuğçe Atay, teşekkür konuşmasında duygularını, “İş sahalarımızda maddi kazançtan çok, dayanışma içinde olduğumuz birçok alan çalışma fırsatı bulduk. Örneğin biz afetzedeler için gönderilen yardımlar hazırlarken o an bu yardımların gideceği her kişiye dokunmanın verdiği mutlulukla çalıştık. Ben de bir afetzedeyim. Ve İstanbul Vakfı'yla kendi memleketim olan Hatay'da bulundum. Hatay'a gitmek ve doğup büyüdüğüm sokaklarda memleketimin yaralarını sarmak beni daha da güçlendirdi. Tüm destekleriniz ve emekleriniz için ayrıca teşekkür etmek isterim” cümleleriyle paylaştı.

YÜCEL: KARANLIKLARI BİRLİKTE AYDINLATALIM

Bursiyerlere “Ülkenize, ailenize, bizlere faydalı bireyler olacağınızı biliyorum” diyen İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel, “Asla sizden kopmuyoruz. Siz bizim ailemizin parçasısınız. Her zaman olduğu gibi yine sık sık gelin.

Yine kapımızın anahtarının sizde olduğunu söylemek istiyorum. Bunu bilhassa Dilek Hanım da (Dilek Kaya İmamoğlu) çok hep böyle özetler. Hiç kopmayacak bağlarla, birbirimize bağlanacağız.

Eğer bir sosyal sorumluluk projesinde olursanız, şehrin ya da bulunduğunuz anın karanlık ucundan başlamayı sakın unutmayın. Çünkü karanlıktan ışığa doğru biz hızlıca gidebiliyoruz ama çok fazla ışıkta kalırsak karanlığı unuturuz. Karanlıkları sakın unutmayalım, birlikte aydınlatalım” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN İMAMOĞLU: EN KUTSAL, EN DEĞERLİ ANLARDAN BİRİSİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bursiyerlerin mezuniyet anına tanıklık anındaki duygularını şu ifadelerle paylaştı: “Belediye başkanlığım dönemindeki en kutsal, en değerli anlardan birisi. Bunu yaşamaktan elbette gurur duyuyorum Emeği geçen bütün vakıf yöneticilerimize destek olan bütün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin, kurumumuzun yöneticilerine, kabiliyetli insanlarına hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum.

Tabii teşekkürün bir bölümü de İstanbul Vakfı'nın bu süreci yürütürken, yönetirken katkılarını bizden esirgemeyen, bağış yapan insanlar var. O insanların katkılarıyla biz eğitime bu desteği verebiliyoruz. Elbette büyükşehir belediyemizin de kurumsal katkıları var. Hepimizin el birliğiyle sunduğu imkanlar var. Ama özellikle bizim bu güvenli yolculuğumuza katkı sunan insanlarımıza, hemşehrilerimize özellikle iş insanlarımıza da hepinizin huzurunda teşekkür etmek isterim.”

“AKLIN UÇUYOR OLMASI İYİ BİR ŞEY”

Yeni mezunlara “Önünüzde çok uzun ve güzel yıllar var diyen İmamoğlu, “Biraz kararsız belki biraz duyarsız bile olabiliriz bu anda. Yani biraz aklımız havada gibi davranabiliriz. Hakkımız da bu arada onu da söyleyeyim. Biraz aklın uçuyor olması iyi bir şey. Hayalleri, güçlendirir. Yere indirmez, yukarıya doğru tırmandırır. Bütün bunlar varken sonra bir bakıyorsunuz hayat sizi alıp bambaşka yerlere götürebiliyor. Ve bugün çok kutsal bir vazifenin başında bir konuma getirebiliyor” diye konuştu.

“KAZANIMLARI HEM GELİŞTİRMELİ HEM DE ONLARA SONSUZA KADAR SAHİP ÇIKMALIYIZ”

“İnsan çeşitliği, farklı din ve inanç gruplarıyla çok zengin bir ülkeyiz” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti: “Milletçe bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birer vatandaşı ve birer ferdi olarak eşit hak ve özgürlüklerinden faydalanma gayreti içerisinde geleceğe umutla bakabilmenin tam da böyle başlangıç noktasında bireylersiniz.

Bu zenginliği yaşayın. Ben Burada sizlere baktığımda gönülden söyleyebilirim ki o çeşitliliği ve zenginliği çok yakinen görebiliyorum. Tabii bu çeşitlilik ve zenginlik farklı kimliklerin bir arada olabilme gücü, ayrı ayrı birey bireye baktığımızda bunu hissedemeyiz.

Tabii başka bir boyutu var bunun. Tehdit tarafı var. O tehdidi hayatımızdan uzak tutup; ayrımcılığı, kutuplaştırmayı, insanlarımızın farklılıkları ve değerleri üzerinden o insanlara karşı birbirimizi hor görme ya da üstün görme gayreti eşit olduğumuzu unutmak ve kutuplaştırmak gibi hususlar zihnimizden yok olsun ve gitsin. Her insan iyi insan olma gayreti içerisinde. Her insan başarılı olma yolunda yoğun bir emek ortaya koymalı.

Bu kavramlarla eşitiz… Asla insani boyutta sınıflandırma bizim ülkemizde yok. Çünkü bizim ülkemiz cumhuriyetle, demokrasiyle buluşalı yüzyılı aşkın bir zaman oldu. Şimdi biz eksiklerini tamamlayan ve geleceği daha güçlü bir şekilde hazırlayan insanlar olmalıyız. Bu kazanımları elbette hem geliştirmeli hem de onlara sonsuza kadar sahip çıkmalıyız.”

“BÖYLESİ BİR KURUMSAL YAPIYI UNUTMAYINIZ”

Bursiyerlere “Sizlere hem hemşehrim hem de değerli yol arkadaşlarım da demek istiyorum” sözleriyle seslenen İmamoğlu, “Kurumsal bütünlük içinde aslında yol arkadaşlığı yaptık. Ve birbirimizin markasını ve değerlerini taşıdık. Bu yönüyle ben bundan sonraki yolculuğunuzda bizim kurumumuzun içinde bulunan her arkadaşıma söylediğimi sizlere de söylemek istiyorum.

Elbette ileride çok başarılı işlerde, kurumlarda veya kendi kurduğunuz var ettiğiniz becerilerinizle başarılara sahip olacaksınız. Bugünlerinizi, bugün size imkan tanıyan ve imkan sunan böylesi bir kurumsal yapıyı unutmayınız.

Yani Büyüt Hayallerini projesini İstanbul Vakfı'nı unutmayınız. Yarınlarda unutmazsanız vakfı zaten daha da büyütebilir ve geliştirebilirsiniz. Belki de bu kürsüde konuşanlardan birisi sizlerden birisi de olabilir. Olmalıdır da. Özellikle belki aranızdan birisi ki inşallah sizin zamanınıza kadar ilkleri yaşarız. Ama ilk ya da birkaçıncı kadın belediye başkanı olursunuz İstanbul'umuza.Bunları gönülden arzu ediyorum” ifadelerini kullandı.

BURSİYERLERDEN MİNİ KONSER

Konuşmaların ardından program, Büyüt Hayallerini bursiyerlerinin sürprziyle devam etti. Burs alan öğrencilerden oluşan koro, yerli ve yabancı repertuvarlarından oluşan seçkilerle konuklara mini bir konser verdi. Konserin ardından Başkan İmamoğlu, İstanbul Vakfı Genel Müdürü, vakıf yöneticileri ve bursiyerlerin katıldığı geleneksel mezuniyet hatırası fotoğrafla program sona erdi. 25/06/24

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)