Bayramlar ailenle, sevdiklerinle, dostlarınla bir aradaysan güzel geçer. Ne yazık ki Ekrem Başkanımız, yol arkadaşlarımız bayramları maalesef dostlarından, arkadaşlarından, ailelerinden ayrı olarak geçirdiler. En büyük temennimiz bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması ve başkanlarımızın kendi görev yerlerine geri dönmesi” dedi.

İBB’nin 2019 yılından beri sosyal yardımlarla vatandaşların yanında olduğuna vurgu yapan Aslan, “Yıllarca ülkemize emek vermiş emeklilerimiz maaşlarıyla et alamıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız et yiyemeden büyüyorlar. İşte bu zorlukları aşmak için ihtiyacı olan kim varsa yanında olmaya çalışıyoruz. İBB olarak 2019’dan beri sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Ancak asıl gayemiz ülkemizde bir tek kişinin bile sosyal yardıma ihtiyacı olmadığı günleri getirmek. O güne dek birbirimizin elini tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Vakfı aracılığıyla 2020 - 2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye ulaşıldığını belirten Aslan, “2025 yılı kampanyamız sonucunda elde ettiğimiz etler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına bereket katmak üzere yola çıkacaklar. Bu yıl İstanbul Vakfı Kurban Bağış kampanyası ile 62,5 milyon TL üzerinde bağış toplandı” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Vakfı, 2020 yılından itibaren gerçekleştirdiği kurban bağışı kampanyasının 6’ncısını düzenledi. Vakıf, 2025 yılı Kurban Bayramı kurban bağışı kampanyası kapsamında 62,5 Milyon TL bağış topladı. 3 bin 573 adet kurban hissesi bağışı yapılan kampanya aracılığıyla bu yıl 50 bin adet konserve et, 4 bin adet ilikli kemik suyu, 2 bin adet işkembe çorbası olmak üzere toplamda 56 bin aileye ulaştırmak üzere konserveler hazırlandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediye Başkan Vekili Yüksel Can, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve İstanbul Vakfı Genel Müdürü Aslı Bakan ile birlikte kurbanlıkların dağıtımını başlattı.

Dağıtımdan önce konuşan Aslan, “Sizlere haksızca Silivri’de tutsak edilen Ekrem Başkanımızın selamlarını iletiyorum. Ekrem Başkanımız bu etkinliğe çok önem verirdi. Zira onun hayatı birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları hep öne alan bir kişi olarak bugüne kadar yaşadı. Biliyorsunuz bayramlar bizim için çok önemlidir. Bir olmayı, beraber olmayı, aynı masa etrafında toplaşmayı, birlikte olmayı, affetmeyi, bağışlamayı, küskünlerin bir araya getirilmesini, bayramlaşmasını sağlamaya vesile olan süreçlerdir.

Ancak bayramlar ailenle, sevdiklerinle, dostlarınla bir aradaysan güzel geçer. Sevdiklerin sizden ayrı, bir yerde tutsak ediliyorlarsa hüzünle ve üzüntüyle geçer. Ne yazık ki Ekrem Başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli çalışma arkadaşlarımız ve bürokratlarımız, yol arkadaşlarımız bayramları maalesef dostlarından, arkadaşlarından, ailelerinden ayrı olarak geçirdiler. Uzunca yıllar beraber yol yürüdüğüm, seçilmiş İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu da hem mübarek Ramazan Bayramı’nı hem Kurban Bayramı’nı ailesinden, çocuklarından, arkadaşlarından İstanbullulardan ayrı geçirmek zorunda kaldı. En büyük temennimiz bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması ve başkanlarımızın kendi görev yerlerine geri dönmesi” dedi.

“İBB olarak, İstanbul Vakfı aracılığıyla iyiliği büyütüyoruz” diyen Aslan, şunları söyledi:

“Dayanışmayı güçlendiriyoruz. Valilik izinli Kurban Bağış Kampanyasıyla büyük İstanbul ailemiz her bayram daha da kenetlenerek büyüyor. Çünkü biz komşusu açken tok yatamayan bir milletiz. İslamın askeriyiz, komşusu açken tok yatanlardan değiliz. Bir ekmeğimiz varsa onu da eşit bölüşür, aynı sofrada yeriz. Ama ne yazık ki artık sofralarımız küçülüyor. Maalesef, milletçe geçim derdine düştük. Yıllarca ülkemize emek vermiş emeklilerimiz maaşlarıyla et alamıyor, geleceğimizin güvencesi çocuklarımız et yiyemeden büyüyorlar.”

“İşte bu zorlukları aşmak için ihtiyacı olan kim varsa yanında olmaya çalışıyoruz. İBB olarak 2019’dan beri sosyal yardıma ihtiyacı olan ailelerin yanında olmaya çalışıyoruz. Kurban Bayramlarında kurban bağışı yapmak isteyen kıymetli İstanbulluların kurban bağışlarını almaya, onları İBB’nin himayesinde İstanbul Vakfı’nın öncülüğünde ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için büyük mücadeleler veriyoruz. Ancak asıl gayemiz ülkemizde bir tek kişinin bile sosyal yardıma ihtiyacı olmadığı günleri getirmek. O güne dek birbirimizin elini tutmaya devam edeceğiz.

Kurban bağış kampanyamızla aslında milyonlarca vatandaşımız birbirinin elini tutuyor. Hayırsever yurttaşlarımızın bağışlarıyla, hijyenik koşullarda, İslami kurallara uygun bir şekilde kurban kesimi gerçekleştiriyor. Bu kurbanlardan elde edilen etler konserve haline getiriliyor. Ekiplerimiz tarafından ihtiyaç sahibi oldukları tespit edilmiş ailelere ulaştırılıyor. Alan elin veren eli görmediği bir süreci yaşatıyoruz. Bu kapsamda 2020 - 2024 yılları arasında toplam 1 milyon ihtiyaç sahibi aileye İstanbul Vakfı aracılığıyla ulaştık.”

“Bugün de 2025 yılı kampanyamız sonucunda elde ettiğimiz etler, ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına bereket katmak üzere yola çıkacaklar. Bu yıl İstanbul Vakfı Kurban Bağış kampanyası ile 62,5 milyon TL üzerinde bağış toplandı. 3 bin 573 adet kurban hisse kesimi gerçekleştirildi. Elde edilen et ürünlerinden hazırlanacak konservelerle 56 bin ihtiyaç sahibi aileye bu yıl da ulaşmayı hedefliyoruz. Hayırseverlerin desteklerini 50 bin adet konserve et, 4 bin adet ilikli kemik suyu, 2 bin adet işkembe çorbası olarak dağıtacağız. Bu zorlu ekonomik koşullar altında kurban bağışı yapan yurttaşlarımızdan Allah razı olsun. Rabbim ibadetlerini kabul etsin. Dayanışmaya çok ihtiyaç olan bugünlerde onlar dinimizin gereğini yerine getirerek ihtiyaç sahibi ailelere destek ellerini uzattılar.”

“İBB’ye bağlı İstanbul Vakfı’mız; önümüzdeki yıllarda da hayırseverin hayır bağışlarını alarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştıracak. Biz İBB olarak sadece yol yapmıyoruz. Kreş açmıyoruz, hayırsever ve ihtiyaç sahibi aile arasında devletin mekanizmasını kullanarak köprü vazifesini de yerine getiriyoruz. Dün Ekrem Başkanımızı ziyaret ettim, onun selamını sevgilerini iletmek istiyorum. Allah hayırseverlerin hayrını kabul etsin diyorum.”

Konuşmaların ardından Nuri Aslan, Ayşegül Ovalıoğlu ve Yüksel Can kolilenmiş konserve bağışları araca yükleyerek ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yolcu etti.

