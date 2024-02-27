TARIM ÇOK ÖNEMLİ ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ

‘Köyler bölgesinde komşularıyla bir araya gelen CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘Köyler bölgemizin ulaşım, alt yapı, üst yapı sorunlarını biliyor ve çözüm projelerimizle geliyoruz. Tarımla uğraşan komşularımızın yükünü hafifletecek, destek projelerimizi hayata geçirerek, üreticilerimizle dayanışma içinde olacağız’ dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Nurettin Koç

31 Mart Mahalli İdareler seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren CHP Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, Sarıyer’in Köyler bölgesinde Kilyos, Gümüşdere, Kısırkaya, Arıköy, Uskumruköy’de komşularıyla bir araya geldi. Köyler bölgesinde komşularının yoğun ilgisiyle karşılayan Aksu, gezdiği köylerin muhtarlarını da ziyaret ederek çalışmalarında kolaylık diledi.

Kilyos’ta esnaf ve komşularıyla buluşan Aksu, komşularının ihtiyaç duyduğu yerel yönetim hizmetlerini seçildikten sonra hayata geçireceklerini ifade etti. Sarıyer’i komşularıyla beraber onların görüş ve fikirlerini dikkate alarak yöneteceklerini belirten CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, ‘Ben makamda oturmayı seven biri olmadım hiç. Benim makamım sokaklar olacak. Sokakta komşularımla bir araya gelerek ortak bir yönetim anlayışıyla hizmet üreteceğiz’ diye konuştu. Sözleri zaman zaman alkışlarla kesilen Aksu, ‘benim için önemli olan sizin gönüllerinizde yer etmektir’ dedi.

‘Sarıyer’i tarımsal üretim merkezi yapacağız’

Gümüşdere’de özellikle tarımla uğraşan komşularına, üretim sürecinde her türlü kolaylığı sağlayacak çalışmalar başlatacaklarını belirten Aksu, ‘Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi. ‘Köylü, milletin efendisidir’ anlayışıyla tarımsal üretimle geçinen komşularımızın zor koşullarını iyileştirecek, ürettikleri ürünlerini pazarlamalarını sağlayacak daha fazla alanlar oluşturacağız. Yerel yönetim olarak Sarıyer’i İstanbul’un tarımsal üretim merkezi haline getirerek, geleceğe taşıyacağız’ dedi.

Köyler bölgesinde mahalle muhtarlarıyla da bir araya gelen Aksu, ‘Muhtarlarımız yerel yönetimlerimizin temel taşı olacak, tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum’ dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)