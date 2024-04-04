Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, mazbatasını alarak görevine başladı

Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu, kesinleşen 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Sarıyerli seçmenlerin yüzde 51.51 oyunu alarak Sarıyer’in yeni başkanı oldu. Eşi Demet Aksu, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Mehmet Kubat, kadın, gençlik kolları, yeni seçilen Sarıyer Belediyesi Meclis üyeleri ve çok sayıda Sarıyerli komşularıyla Bahçeköy Kapalı Spor Salonu İlçe Seçim Kurulu’na gelen Aksu, mazbatasını aldı.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner -Sarıyer - İstanbul

Dün Beşiktaş Gayrettepe’de meydana gelen yangın felaketi dolayısıyla Sarıyer’de acılı komşularını yalnız bırakmayan Aksu, devir teslim töreninde de hiçbir kutlama yapılmayacağını sosyal medya hesaplarında duyurmuştu. Mazbatasını aldıktan sonra Sarıyer Belediyesi’nde belediye başkan yardımcıları, müdürler ve belediye personeli tarafından karşılanan Aksu, görev devrini belediye başkan yardımcısı Sevim Koç’tan teslim aldı.

‘Yangında hayatını kaybeden komşularıma Allah’tan rahmet diliyorum’

Mazbata ve görev teslimi öncesinde yaşanan yangın felaketinde hayatını kaybeden tüm yurttaşların acısını yürekten paylaştığını ve bir daha böyle büyük bir felaketin yaşanmamasını dileyen Aksu, “Olayda hayatını kaybeden tüm komşularımıza ve komşu ilçelerimizden yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına da bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

‘Komşularımızın acısı, bizim acımızdır’

Mazbatasını aldıktan sonra kendisini yalnız bırakmayan Sarıyerli komşularına ve partililere seslenen Aksu şunları söyledi: Dün meydana gelen yangın felaketinin olduğu bölgeye giderek komşu ilçemiz Beşiktaş Belediye Başkanımız ve başkan yardımcılarımızla incelemelerde bulunduk. Daha sonra hastaneye kaldırılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Acı olayda hayatını kaybeden komşularımızın yakınlarını tek tek ziyaret ederek, başsağlığı diledik, yakınlarına onların yanında olduğumuzu ve acılarını paylaştığımızı dile getirdik. Ziyaretlerimiz bugün de devam ediyor. Çok üzgünüz. Komşularımızın acısı bizim acımızdır.

‘Sarıyerimizi hep birlikte yöneteceğiz’

Sarıyer’de adil, eşitlikçi öteki olmayan, bir yönetim anlayışı ile yol alacaklarını ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, “Bundan sonra hepimiz bir olacağız, birlik olacağız. Neyimiz varsa eşit bir şekilde paylaşacağız. Tüm komşularımızla içi içe ve dayanışma içinde olacağız. Makamımız sokaklar olacak. Yapacak çok işimiz var. Mahallemi dinliyorum toplantılarını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Sokaklarımızın inşasına başlayacağız. Görüş ve fikirlerinizi ve onayınızı aldıktan sonra bizden istediğiniz hizmeti hayata geçireceğiz. Her zaman birlikte olacağız. Bunun sözünü veriyorum. Tüm engellemelere rağmen birlik içinde bir zaferi hep beraber elde ettik. Bu süreçte emek veren tüm yol arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Birlikteliğimizi Allah bozmasın. Allah ağzımızın tadını bozmasın. Ayağınıza taş değmesin. Hepinizi saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum” dedi.K

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)