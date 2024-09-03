Deniz Temiz Derneği/ TURMEPA, 2011 yılında Türkiye’nin ilk Deniz Eğitim Kampı’nı hayata geçirdi. Bugüne kadar yaklaşık 1000 çocuğu ağırlayan TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı, bu yıl 4-5 Eylül tarihleri arasında “Plastik Atığa Dur De!” sloganıyla Sarıyer Belediyesi ve SAGEM ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi katkılarıyla gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

TURMEPA Masmavi Deniz Eğitim Kampı’nda çocuklara üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizleri, kıyı alanlarını ve su kaynaklarını korumanın önemi, iklim değişikliğinin deniz ekosistemi üzerindeki etkileri, önemli “Mavi Karbon” bölgelerinden olan kıyı alanların önemi aktarılacak. Kamp sonunda küçük kampçıların denizlerin ve çevrenin temiz tutulması konusunda sorumluluklarını öğrenerek farkındalığı artmış bireyler olması hedefleniyor.

ÇOCUKLAR DOĞA İLE İÇ İÇE YAŞAMANIN KEYFİNİ ÇIKARACAK

Çoğunlukla denizel konuların işleneceği kamp süresince, çocuklar kumsal ve denizle temas halinde olacak, kıyı temizleme etkinliği ile Kilyos kıyılarının korunmasına katkı sağlayacak, kendi plankton kepçeleri ile yakaladıkları planktonu inceleme fırsatı bulacak, deniz ve doğa ile iç içe yaşamanın keyfini çıkaracak. Öğrenciler, birbirinden farklı atölyelerle atıkların kaynağında ayrıştırılmasının önemini, kumsaldaki atıkların deniz canlıları ve insan yaşamına olan olumsuz etkilerini öğrenecek.

Bunların yanı sıra çeşitli oyun ve atölye çalışmaları ile ekip ruhunu kavrayacak, öğrendiklerini pekiştirecek ve unutamayacakları bir kamp macerasını deneyimleyecekler. 12. Masmavi Deniz Eğitim Kampı, öğrencilerin kamp süresince ürettikleri resim ve eserlerin sergilenmesiyle sona erecek. Kamp ile ilgili, [email protected] adresine girerek istenilen bilgilere ulaşılabilir.

Kaynak; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)