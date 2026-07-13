Ancak gıda uzmanları ve uluslararası zeytin konseyleri tarafından yapılan bilimsel araştırmalar, bu inanışın büyük bir yanılgı olduğunu ortaya koymaktadır. Doğru ve kaliteli bir zeytinyağı, sanılanın aksine yüksek ısıya karşı en dayanıklı bitkisel yağların başında gelir. Bu durum, yağın içindeki tekli doymamış yağ asitlerinin ve güçlü antioksidanların ısı karşısında gösterdiği dirençten kaynaklanır. Dolayısıyla, doğru kurallara uyulduğu sürece bu değerli besinle son derece sağlıklı kızartmalar yapmak mümkündür.

Zeytinyağının Yanma Noktası ve Isı Dayanıklılığı

Arama motorlarında en çok merak edilen sorulardan biri "zeytinyağının yanma noktası kaçtır" sorusudur. Bir yağın kızartmada güvenle kullanılabilmesi için dumanlanma (yanma) noktasının kızartma sıcaklığından daha yüksek olması gerekir. Evlerde yapılan normal bir kızartma işlemi genellikle 170 ile 190 derece arasında gerçekleşir.

Kaliteli bir natürel sızma zeytinyağının yanma noktası ise yaklaşık 190 ile 210 derece arasındadır. Bu da demek oluyor ki, zeytinyağı kızartma esnasında kolay kolay dumanlanma noktasına ulaşmaz ve yapısını bozmaz. Rafine edilmiş diğer bitkisel yağlar ısıtıldığında hızla oksitlenip zararlı bileşenler üretirken, zeytinyağı içeriğindeki polifenoller sayesinde kendisini ısıya karşı korur.

Zeytinyağı ile Kızartma Yaparken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Zeytinyağı ile hem lezzetli hem de hafif kızartmalar yapabilmek için mutfakta şu pratik kurallara dikkat edilmesi önerilir:

● Sıcaklık Kontrolü: Yağ birden çok yüksek ısıya maruz bırakılmamalı, tava veya tencere yavaş yavaş ısıtılmalıdır.

● Yağın Tekrar Kullanımı: Zeytinyağı dayanıklı bir yağ olsa da, kızartma sonrasında içinde kalan yemek tortuları yağın kalitesini bozar. Bu nedenle kızartma yağının filtrelenerek en fazla 2-3 kez kullanılması tavsiye edilir.

● Yiyeceklerin Kuruluğu: Kızartılacak malzemelerin üzerindeki su, yağın sıçramasına ve daha hızlı oksitlenmesine neden olur. Bu yüzden malzemeler iyice kurulanmalıdır.

Yağ Türlerinin Yanma Dereceleri ve Ortalama Fiyat Bilgisi

Kızartmalarda ve yemeklerde tercih edilen zeytinyağı türleri, işlenme biçimlerine göre farklı ısı dayanıklılıklarına ve bütçelere sahiptir. Kaliteli ambalajlı ürünlerin 2026 yılı güncel ortalama piyasa fiyatları ve dumanlanma sıcaklıkları şu şekildedir:

Zeytinyağı Kategorisi Ortalama Yanma Noktası Kullanım Tavsiyesi Litre Başına Ortalama Fiyat Natürel Sızma 190°C - 210°C Hafif kızartmalar, sıcak ve soğuk tüm yemekler. 450 TL - 750 TL Natürel Birinci 210°C - 220°C Derin yağda kızartmalar ve tencere yemekleri. 350 TL - 500 TL Erken Hasat Sızma 180°C - 190°C Isıtılmadan, çiğ tüketim ve salatalar için ideal. 600 TL - 900 TL

Sağlıklı ve Hafif Kızartmalar İçin Hakiki Lezzet

Zeytinyağının yüksek ısıda bile yapısının bozulmaması ve dumanlanmaması, tamamen o yağın saflığı ve üretim kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. İçine başka bitkisel yağlar karıştırılmış veya kimyasal işlemlerle yapısı değiştirilmiş sahte yağlar ısı karşısında hızla yanarak sağlığı tehdit edebilir. Bu nedenle en doğrusu, üretim sürecinden emin olduğunuz, zeytinini kendi bahçesinden toplayıp doğrudan şişeleyen üreticileri tercih etmektir.

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