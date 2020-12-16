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ZKSM’den Yılın Son Sergisi; “Hemhal”

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2020 kültür sanat sezonuna Ressam Orhan Umut’un “Hemhal” sergisiyle veda ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2020 Çarşamba 11:41
ZKSM’den Yılın Son Sergisi; “Hemhal”
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Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 2020 yılının son sergisine ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen'in yaptığı “Hemhal” adlı resim sergisinde Ressam Orhan Umut’un son dönem eserleri yer alıyor. Hemhal sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde 25 Ocak’a kadar Cumartesi, Pazar hariç her gün 10.00 - 20.00 arası pandemi kuralları çerçevesinde ziyarete açık olacak.

Pandemi şartları sebebiyle sosyalleşmenin zorlaştığı böylesine bir dönemde “Hemhal” sergisinin kısıtlı ancak oldukça verimli çalışmalar neticesinde ortaya çıktığını anlatan Sergi Küratörü Mehmet Lütfi Şen, “’Hemhal’ sergi projesinde birlikte çalışma imkânı bulduğumuz değerli sanatçımız Orhan Umut’a, yetkin kritik yazısı için Kemal Arıkan’a, serginin sanatseverlere ulaşmasında gerekli tüm imkânları sağlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy’a ve bu süreç içerisinde özveri ve gayretleri ile emek sarf eden tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

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