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Zeytinburnu’nda Pazarlarda Sıkı Denetim!

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Ekipleri, ilçede bulunan pazar yeri denetimlerinde yaptığı etiket ve tartı kontrolü ile hileli satışlara engel oluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 14:33
Zeytinburnu’nda Pazarlarda Sıkı Denetim!
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Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede satış yapan pazar yeri esnafına sıkı denetimlerde bulunuyor. 5957 sayılı Hal Kanunu ve Pazar Yeri Yönetmeliği kapsamında zabıta ekipleri tarafından ürün etiketleri ve tartı aletlerine yapılan kontroller sayesinde hileli satışların yanı sıra çift etiket uygulamasının da önüne geçiliyor.

 

ZABITA PERSONELİ TARAFINDAN GRAMAJ KONTROLÜ

 

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne ait pazar yeri ana girişine konulan tartılarla da vatandaşların aldığı ürünlerin kontrolleri sağlanarak gramaj eksikliğinden kaynaklı mağduriyete de izin verilmiyor.

 

Kalite kontrol yapılan pazar tezgâhlarında ezik, çürük meyve satışı engellenerek vatandaşın doğrudan sağlıklı ürüne erişimi sağlanıyor.

 

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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