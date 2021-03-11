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Zeytinburnulu Gençlerin Başkanları Muhteşem

Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in hazırlayıp sunduğu GÜNDEM programın konukları AK PARTİ Zeytinburnu Gençlik Kolları başkanı Emrehan Sav,CHP İlçe Gençlik Kolu başkanı Erdem Dursun,İyi Parti Gençlik Kolları başkanı İlker Dikmen,Saadet Partisi Gençlik Kolları başkanı Sinan Akbulut ve Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları başkanı Mert Geçir oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mart 2021 Perşembe 19:39
Zeytinburnulu Gençlerin Başkanları Muhteşem
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ÇOK KEYİFLİ BİR PROGRAM OLDU

Zeytinburnu’nda siyaset yapan beş partinin gençlik kolları başkanının katıldığı ve ilçenin en önemli sorunları ile ilgili beş sorunun sorulduğu program çok verimli ve keyifli oldu. Konukların her birisine aynı soru soruldu. Gençlik kolları başkanlarının kendi siyasi partilerinin politikaları kapsamında düzeyli ve anlaşılır cevaplar vermesi proğramının moderatörü Hüseyin Çetiner’in ilçe adına keyiflenmesi dikkatten kaçmadı.

HER KONUĞA SORULAN SORULAR ŞU ŞEKİLDE OLDU

Soru 1: Cumhuriyetimizin 100.yılı olan 2023’de nasıl bir Zeytinburnu hayaliniz var ?

Soru 2:Zeytinburnu’nun hızlı ve ekonomik olarak kentsel dönüşümü yapmak için nasıl bir öneriniz var ?

Soru 3:Siz Zeytinburnu Belediye Başkanı olsaydınız yapacağınız ilk 3 önemli icraatiniz ne olurdu ?

Soru 4:Türkiye’nin Eğitim Sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz ?

Soru 5: Başkanlık sisteminin sizce faydaları ve zararları nedir ? Ülkemiz yeniden parlamenter sisteme dönmelimidir dönmemelidir neden?

Soruların cevabını yazıya dökmek mümkün idi ancak videoda fikirlerini beyan eden gençlerin yüz mimikleri ve cümleleri kullanılış şeklini yüzlerine bakarak izlenmesi adına cevapları bu haberin alt tarafından yayında olan (VİDEO AZ SONRA GELİYOR ) Videoyu izlemenizi dileriz.

ÇETİNER: SİYASİ PARTİ ZEYTİNBURNU İLÇE GENÇLİK KOLLARI BAŞKANLARININ PERFORMANSLARINA HAYRAN KALDI …

AK PARTİ Zeytinburnu Gençlik kolları başkanı Emrehan Sav’ın sorulara verdiği cevaplar duyurucu ve yerindeydi. Ülkenin gelişimi ve değişimi için emek verdiği her konuşmasında kendisini ortaya koyan Sav sorulara verdiği cevaplar ile Zeytinburnu adına Çetiner’i memnun ve mutlu eti.

CHP Zeytinburnu Gençlik Kolları başkanı Erdem Dursun’un da kendi cephesinde sorulara verdiği cevaplar’da yerinde ve güzeldi. Dursun siyasette hedefleri olduğunu bir gün belediye başkanı olması halinde gençlere yönelik bilimsel kıstaslara göre akademi merkezi kuracağını ifade etti.

İyi Parti Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı atanamayan öğretmen İlker Dikmen’de sorulara net ve özet cevaplar vererek gelecek vaad eden bir siyasi figür olabileceğini kanıtlamış oldu.

Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mert Geçir sorulara verdiği cevaplarda konuşmalarını grafiklerle beslemesi merhum profeseör İhsan Doğramacı’yı hatırlattı. Hatırlanacağı üzere o da her konuşmasında bir grafik gösterirdi.

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı Sinan Akbulut’un sorulan sorulara verdiği cevaplar ‘da Zeytinburnu ilçesinin sorunlarına hakim olduğunu gösterdi. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda ortaya koyduğu makul mantıklı düşünceleri ile işte kentsel dönüşüm’ün olabilmesi için bu tür başkanlara ihtiyaç var dedirtti.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (THA)

Son Güncelleme: 11.03.2021 19:58
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