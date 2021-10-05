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Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…

Zeytinburnu Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın işbirliği ile hayata geçen ‘Kış Spor Okulları’nda eğitimler başladı. 

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Ekim 2021 Salı 09:47
Zeytinburnulu Gençler ‘Kış Spor Okulları’nda…
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Zeytinburnu’nda yaşayan gençlere 9 farklı spor branşında eğitim vermek amacıyla yola çıkan Zeytinburnu Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ortak projesi Kış Spor Okulları’nda spor faaliyetleri başladı. Kayıt için 3 bin 648 ön başvurunun yapıldığı ve ilk haftada 2 bin öğrencinin katılım gösterdiği Kış Spor Okulları’nda, 7-16 yaş grubundaki gençlere; basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, okçuluk, taekwondo, badminton, yüzme ve cimnastik dalında eğitimler veriliyor. Sadece cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen eğitimlere katılan öğrencilerin her biri tek bir branş seçme hakkına sahip olabiliyor. Alanında uzman eğitmen kadrosuyla birlikte verilen spor eğitimleri için ilçe sınırları içerisinde bulunan spor tesisleri kullanılıyor. Kış Spor Okulları’na katılan gençlere eğitim sırasında kullanmaları için eşofman takımı ve bere de Zeytinburnu Belediyesi tarafından hediye ediliyor.

Zeytinburnu Belediyesi’nin ‘Kış Spor Okulları” projesiyle, gençlerin fiziksel ve ruhsal yönden gelişimine katkı sağlanması hedeflenirken, gençlere sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırıp, kendilerini keşfetmelerini ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmaları amaçlanıyor.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.10.2021 09:50
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