Zeytinburnu'nun Ebedi Sakinleri Menderes, Zorlu Ve Polatkan'ı Rahmetle Yad Edildi

DEMOKRAT PARTİ 1950 İLE 1960 ARASINDA ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ AMA BUNU HAZMEDEMEYEN DARBECİLER DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRDI …

1923 Yılında kurulan Türkiye Cumhuriyetini 1938 yılına kadar kendisine bir asker olan Mustafa Kemal Paşa yönetti. 10 Kasım 1938’den 1950 Yılına kadar Atatürk’ün silah arkadaşı olan İsmet İnönü 12 sene boyunca ülkeye cumhurbaşkanlığı yaptı.

İşte ne olduysa daha önce CHP içinde siyaset yapan Adnan Menderes ve arkadaşları CHP’den ayrılıp YETER ARTIK SÖZ MİLLETİN sloganı ile 1950 yılında seçime girdiler ve açık ara fark ile seçimi kazandılar. İsmet Paşa ve Orduda ki destekçisi bası komutanlar bu durumdan çok rahatsız oldular.

Demokrat Parti ülke için ciddi yatırımlar yapmasına rağmen ezanı Allahu ekberden Tanrı Uludur şeklinde okutanlar ezanın tekrar eski haline dönmesi başta olmak üzere Maliye bakanlığından bekledikleri haksız imtiyazlar verilmeyince Hükümet karşı kin beslemeye koyuldular ve nihayetinde 27 Mayıs 1960’da hain darbelerini yaptılar.

İlk hedef 500 civarındaki Demokrat Partiliyi ve kendilerine destek vermeyen diğer askerleri Yassı adada hapse attılar yapılan göstermelik mahkemede baştan beri belli olan bir karar ile Başbakan Adnan Menderes, Maliye bakanı Hasan Polatkan ve dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ‘yu haksız bir şekilde idama mahkum ettiler.

O gün teknoloji olmadığı için halk kendi seçtiği başbakan’ nına sahip çıkamamanın ızdırap ve sıkıntısını içinde yaşadı.

Yapılan 16 aylık sembolik yargılanmalar sonucu mahkeme başkanı Salim Başol sizi buraya getirenler idam istiyor diyerek yaptıklarının hukuki bir yargılama değil siyasi bir kararın formaliteden yargı tarafından yerine getirilmek olduğunu açık ve seçik bir şekilde ifade ediyordu.

MENDERES 17 EYLÜL 1961’DE HAYATTA KOPARILDI…

Akla mantığa uygun olmayan yalan yanlış iddialarla seni idam etmeyi kafamıza takmışız diyen GÜRUH dediğini yaptı ama onlar unutulup gitti. Bu halk 60 sene geçmesine rağmen haksız bir şekilde idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutadı.

ŞEHİT BABASI GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEKİ KARAGÖZLÜ ZEYTİNBURNU’NA 23 KM SINIRI OLAN VE O ADA DA İDAMA MAHKUM EDİLEN MENDERES VE ARKADAŞLARININ EBEDİ YURT OLARAK ZEYTİNBURNU’NA DEFNEDİLEMELERİNDEN DOLAYI YASSI ADA ZEYTİNBURNU’NA BAĞLANSIN TALEBİNİ DEVLET BÜYÜKLERİMİZE DUYURMAK İSETERİZ…

Hukuki olarak adaların nasıl bir statüsü olduğunu bilmiyoruz. Ancak önünde kanuni bir engel yok ise eski ismi ile Yassı halkımızın Yaslı ada dedikleri yeni ismi ile Demokrasi Adası ‘nın Zeytinburnu’na bağlanmasını Geleceğim Zeytinburnu Platformu da istiyor…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)