banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut Projesi Mavera Comfort Görücüye Çıktı
Son Dakika
Türkiye’nin Deprem İzolatörlü İlk Konut...
Zeytinburnu'nun Ebedi Sakinleri Menderes, Zorlu Ve Polatkan'ı Rahmetle Yad Edildi
Son Dakika
Zeytinburnu'nun Ebedi Sakinleri Menderes, Zorlu...
Ağlatan dram...Artık hamile anne yalnız değil
Son Dakika
Ağlatan dram...Artık hamile anne yalnız...
Yeniden Refah Partisi STK'ların Bayramını Telekonferans İle Kutladı
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi STK'ların Bayramını...

Zeytinburnu'nun Ebedi Sakinleri Menderes, Zorlu Ve Polatkan'ı Rahmetle Yad Edildi

​​​​​​​27 Mayıs 1960 Yılında Türkiye Cumhuriyetinin ilk askeri darbesini yapan ve ordu içinde organize olan bir cuntacı gurup Merhum Adnan Menderes’in CHP’den ayrılıp kendi partisi olan Demokrat patiyi kurup CHP’yi demokrasi yolu ile yönetimden uzaklaştırması bazı kişileri çok rahatsız etmişti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Mayıs 2020 Perşembe 15:17
Zeytinburnu'nun Ebedi Sakinleri Menderes, Zorlu Ve Polatkan'ı Rahmetle Yad Edildi
banner171

DEMOKRAT PARTİ 1950 İLE 1960 ARASINDA ÜLKENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ AMA BUNU HAZMEDEMEYEN DARBECİLER DEMOKRASİYİ RAFA KALDIRDI …

1923 Yılında kurulan Türkiye Cumhuriyetini 1938 yılına kadar kendisine bir asker olan Mustafa Kemal Paşa yönetti. 10 Kasım 1938’den 1950 Yılına kadar Atatürk’ün silah arkadaşı olan İsmet İnönü 12 sene boyunca ülkeye cumhurbaşkanlığı yaptı.

İşte ne olduysa daha önce CHP içinde siyaset yapan Adnan Menderes ve arkadaşları CHP’den ayrılıp YETER ARTIK SÖZ MİLLETİN sloganı ile 1950 yılında seçime girdiler ve açık ara fark ile seçimi kazandılar. İsmet Paşa ve Orduda ki destekçisi bası komutanlar bu durumdan çok rahatsız oldular.

Demokrat Parti ülke için ciddi yatırımlar yapmasına rağmen ezanı Allahu ekberden Tanrı Uludur şeklinde okutanlar ezanın tekrar eski haline dönmesi başta olmak üzere Maliye bakanlığından bekledikleri haksız imtiyazlar verilmeyince Hükümet karşı kin beslemeye koyuldular ve nihayetinde 27 Mayıs 1960’da hain darbelerini yaptılar.

İlk hedef 500 civarındaki Demokrat Partiliyi ve kendilerine destek vermeyen diğer askerleri Yassı adada hapse attılar yapılan göstermelik mahkemede baştan beri belli olan bir karar ile Başbakan Adnan Menderes, Maliye bakanı Hasan Polatkan ve dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu ‘yu haksız bir şekilde idama mahkum ettiler.

O gün teknoloji olmadığı için halk kendi seçtiği başbakan’ nına sahip çıkamamanın ızdırap ve sıkıntısını içinde yaşadı.

Yapılan 16 aylık sembolik yargılanmalar sonucu mahkeme başkanı Salim Başol sizi buraya getirenler idam istiyor diyerek yaptıklarının hukuki bir yargılama değil siyasi bir kararın formaliteden yargı tarafından yerine getirilmek olduğunu açık ve seçik bir şekilde ifade ediyordu.

MENDERES 17 EYLÜL 1961’DE HAYATTA KOPARILDI…

Akla mantığa uygun olmayan yalan yanlış iddialarla seni idam etmeyi kafamıza takmışız diyen GÜRUH dediğini yaptı ama onlar unutulup gitti. Bu halk 60 sene geçmesine rağmen haksız bir şekilde idam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını unutadı.

ŞEHİT BABASI GELECEĞİM ZEYTİNBURNU PLATFORMU YÖNETİM KURULU ÜYESİ ZEKİ KARAGÖZLÜ ZEYTİNBURNU’NA 23 KM SINIRI OLAN VE O ADA DA İDAMA MAHKUM EDİLEN MENDERES VE ARKADAŞLARININ EBEDİ YURT OLARAK ZEYTİNBURNU’NA DEFNEDİLEMELERİNDEN DOLAYI YASSI ADA ZEYTİNBURNU’NA BAĞLANSIN TALEBİNİ DEVLET BÜYÜKLERİMİZE DUYURMAK İSETERİZ…

Hukuki olarak adaların nasıl bir statüsü olduğunu bilmiyoruz. Ancak önünde kanuni bir engel yok ise eski ismi ile Yassı halkımızın Yaslı ada dedikleri yeni ismi ile Demokrasi Adası ‘nın Zeytinburnu’na bağlanmasını Geleceğim Zeytinburnu Platformu da istiyor…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede Devam Etti
Fesleğen Dağıtma Geleneği Bu Senede Devam Etti
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
Zeytinburnu’nda Pandemi Usulü ‘Bayram’ Hazırlıkları
19 Mayıs’ta 19 Bin Gence Ücretsiz Internet
19 Mayıs’ta 19 Bin Gence Ücretsiz Internet
Yere İzmarit Atanlar Bu Fotoğrafa İyi Baksın !
Yere İzmarit Atanlar Bu Fotoğrafa İyi Baksın !
Başkan Arısoy Telekonferans İle STK Başkanları İle Toplantı Yaptı
Başkan Arısoy Telekonferans İle STK Başkanları İle Toplantı Yaptı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169