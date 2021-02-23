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Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü
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Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü

Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü

ZEYTİNBURNU GÖKALP MAHALLESİ'NDE GECE BALKON ÇÖKTÜ OLAYIN SAAT 03.30'DA OLMASI MUHTEMELEN BİR FACİAYI ÖNLEDİ

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2021 Salı 12:10
Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü
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Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39 /6 Sokak'taki 8 nolu binanın 46 Sokak tarafındaki 4'üncü katın balkonu sabaha karşı 03.30 sularında büyük bir gürültüyle çöktü. Demirleri korezyona uğrayıp çöken ve daha evvelve boşaltılmış olan dairenin 4'üncü katındaki balkon altında bulunan 34 GK 1522 plakalı ve bir başka araç hasar gördü.
Balkonu çöken dairenin içindeki mal sahibi 50 yaşındaki bu binadan daha evvel taşınmıştı. Olaydan sonra kısa bir süre ardından Zeytinburnu Belediyesi binaya gelerek gereken çevre tedbirlerini aldı ve binayı mühürledi.
HABER:Mehmet Alpay
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