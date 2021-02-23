Zeytinburnu'nda Balkon Çöktü

Zeytinburnu Gökalp Mahallesi 39 /6 Sokak'taki 8 nolu binanın 46 Sokak tarafındaki 4'üncü katın balkonu sabaha karşı 03.30 sularında büyük bir gürültüyle çöktü. Demirleri korezyona uğrayıp çöken ve daha evvelve boşaltılmış olan dairenin 4'üncü katındaki balkon altında bulunan 34 GK 1522 plakalı ve bir başka araç hasar gördü.