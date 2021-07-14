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Zeytinburnu Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu

Zeytinburnu’nda kurban satış ve kesim yerleri 17 farklı noktada yapılabilecek. İlçedeki 14 kesim alanında büyükbaş ve küçükbaş, 3 lokasyonda ise sadece küçükbaş kurban satışı ve kesimi yapılabilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 12:27
Zeytinburnu Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu
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Zeytinburnu’nda 2021 yılı kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. İlçenin 17 farklı noktasında satış ve kesim yapılabilecek. Belirlenen 14 noktada küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı ve kesim hizmeti sunulurken, 3 lokasyonda ise sadece küçükbaş hayvan satışı ve kesimi gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu’nda Belirlenen Kurban Satış ve Kesim Alanları Şu Şekilde Sıralanıyor:

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Büyükbaş ve Küçükbaş Satış ve Kesim Yerleri 

- Poyraz Oto Yıkama – Beştelsiz Mah. 131 Sok. No: 8/A

- Acar Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. Asım Kazancıgil Cad. No: 26/1

- Sur Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 9

- Ottoman Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 152

- Site Oto Yıkama – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 4. Yol No:6

- Ayhan Oto Yıkama – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Yol No: 68

- Güneş Otopark – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Yol No: 76

- Sur Oto Yıkama – Yeşiltepe Mah. 57/9 Sok. No: 4/A

- Manastır Otopark – Seyitnizam Mah. Balıklı Silivrikapı Yolu No: 6 

- Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 5. Yol No: 55

- Yunus Otopark –  Telsiz Mah. 88/2 Sok. No: 13/15

- Otomar Oto Yıkama – Nuripaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 192/2

- Sevgi Turizm – Sümer Mah. 56 Sok. No: 71

- Litros Oto Yıkama – Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. No: 8 – 10

Küçükbaş Kurbanlık Satış ve Kesim Yerleri

- Demir Adaklık – Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No: 55

- Merkezefendi Adaklık – Merkezefendi Mah. Fırın Sok. No: 6

- Erikli Baba Adaklık – Kazlıçeşme Mah. Zakirbaşı Sok. No: 1

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