Zeytinburnu Kurban Satış ve Kesim Yerleri Belli Oldu

Zeytinburnu’nda 2021 yılı kurban satış ve kesim yerleri belirlendi. İlçenin 17 farklı noktasında satış ve kesim yapılabilecek. Belirlenen 14 noktada küçükbaş ve büyükbaş hayvan satışı ve kesim hizmeti sunulurken, 3 lokasyonda ise sadece küçükbaş hayvan satışı ve kesimi gerçekleştirilecek.

Zeytinburnu’nda Belirlenen Kurban Satış ve Kesim Alanları Şu Şekilde Sıralanıyor:

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Büyükbaş ve Küçükbaş Satış ve Kesim Yerleri

- Poyraz Oto Yıkama – Beştelsiz Mah. 131 Sok. No: 8/A

- Acar Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. Asım Kazancıgil Cad. No: 26/1

- Sur Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. M. Akif Ersoy Cad. No: 9

- Ottoman Oto Yıkama – Kazlıçeşme Mah. Abay Cad. No: 152

- Site Oto Yıkama – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 4. Yol No:6

- Ayhan Oto Yıkama – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Yol No: 68

- Güneş Otopark – Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Yol No: 76

- Sur Oto Yıkama – Yeşiltepe Mah. 57/9 Sok. No: 4/A

- Manastır Otopark – Seyitnizam Mah. Balıklı Silivrikapı Yolu No: 6

- Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 5. Yol No: 55

- Yunus Otopark – Telsiz Mah. 88/2 Sok. No: 13/15

- Otomar Oto Yıkama – Nuripaşa Mah. Zübeyde Hanım Cad. No: 192/2

- Sevgi Turizm – Sümer Mah. 56 Sok. No: 71

- Litros Oto Yıkama – Maltepe Mah. Litros Yolu Sok. No: 8 – 10

Küçükbaş Kurbanlık Satış ve Kesim Yerleri

- Demir Adaklık – Maltepe Mah. Davutpaşa Cad. No: 55

- Merkezefendi Adaklık – Merkezefendi Mah. Fırın Sok. No: 6

- Erikli Baba Adaklık – Kazlıçeşme Mah. Zakirbaşı Sok. No: 1

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)