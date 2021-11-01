Zeytinburnu 17.Yöresel Günler Başladı

SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÖRESEL GÜNLERE YOĞUN KATILIM VAR

Bu sene programın ilk gününde Malatya, Elazığ, Bitlis gecesine AK PARTİ Millet Vekilleri Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Zeytinburnu KaymakamI Zekeriya Güney , Zeytinburnu Belediye Başakanı Ömer Arısoy ve çok sayıda protokol katıldı. Programın ilk günü oldukça yoğundu.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Etli pilav, ayran ve kayısı ikram ederken Bitlis Derneği bal ve ceviz ikramında bulundu. Elazığ derneği ise Yöresel Elazığ ürünlerini ikram ederek katılımcılara yöresel ziyafet yaşattılar.