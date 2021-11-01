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Zeytinburnu 17.Yöresel Günler Başladı

17 Yıldır Zeytinburnu Belediyesi Tarafından ilçede bulunan derneklerin katılımıyla yapılan yöresel günler geçen sene pandemi nedeni ile yapılamamıştı. Bu sene 30 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında 17. kez 15 temmuz Meydanında başlayan yöresel günlerin ilk gecesi Malatya, Elazığ, Bitlis gecesi ile başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2021 Pazartesi 12:30
Zeytinburnu 17.Yöresel Günler Başladı
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SOĞUK HAVAYA RAĞMEN YÖRESEL GÜNLERE YOĞUN KATILIM VAR

Bu sene programın ilk gününde Malatya, Elazığ, Bitlis gecesine AK PARTİ Millet Vekilleri Hasan Turan, Ahmet Hamdi Çamlı, Zeytinburnu KaymakamI Zekeriya Güney , Zeytinburnu Belediye Başakanı Ömer Arısoy ve çok sayıda protokol katıldı. Programın ilk günü oldukça yoğundu.

Zeytinburnu Tüm Malatyalılar Derneği Etli pilav, ayran ve kayısı ikram ederken  Bitlis Derneği bal ve ceviz ikramında bulundu. Elazığ derneği ise Yöresel Elazığ ürünlerini ikram ederek katılımcılara yöresel ziyafet yaşattılar.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 01.11.2021 12:49
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