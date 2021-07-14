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Zeytinburnu ‘15 Temmuz’u ‘Destanın Uyanışı’ Sergisi İle Karşılıyor

‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’,  Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek olan ‘Destanın Uyanışı’ adlı sergi ve panel ile anılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:08
Zeytinburnu ‘15 Temmuz’u ‘Destanın Uyanışı’ Sergisi İle Karşılıyor
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Zeytinburnu Belediyesi darbe girişiminin 6’ncı yılında, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü’nü ‘Destanın Uyanışı 15 Temmuz Sergisi ve Paneli’yle anıyor. Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenecek olan sergi ve panelin açılışını Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy yapacak. Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, 15 Temmuz Dernek Başkanı İsmail Hakkı Tunç da açılışa katılan isimler arasında yer alacak.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Saat 20.00’de sergi açılışıyla başlayacak program, saat 21.00’de Kuran-ı Kerim tilaveti ile devam edecek. Saat 21.15’te ise Ersin Çelik’in moderatörlüğünde İsmail Kılıçarslan ve Kenan Kıran’ın katılımıyla anma paneli düzenlenecek. 

Destanın Uyanışı Sergisi 15 Temmuz- 31 Temmuz tarihlerinde, saat 15.00- 23.00 arası vatandaşların ziyaretine açık olacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.07.2021 10:14
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