ZEYMADER’den Hayırlı Olsun Ziyareti 

OKULK MÜDÜRÜ MEHMET ALİ İŞBUĞA ZİYARET DENEİ İLE ONUR DUYDUM

Her ne kadar yıllar önce Zeytinburnu’nda görev yapmış olsam da bugün müdürü olarak atandığımın 3.gününde Zeytinburnu Tüm Malatyalılar dernek başkanı sayın Susat Sarıkaya ve yardımcısı Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in hayırlı olsun ziyaretine gerek beni yalnız bırakmalarından dolayı onur duydum.Bundan sonra Zeytinburnumuz2un eğitimi için yakın temasta çalışacağız dedi.

SARIKAYA İLÇEMİZE ATANAN BÜTÜN MALATYA ‘LI MÜDÜRLERİMİZİ ZİYARET EDEREK HAYIRLI OLSUN DİLEKREİMİZİ İLETİYORUZ DEDİ …

Sarıkaya,ziyaret nedeni ile şunları söyledi : Zeytinburnu ilçemizin butik diyebileceğimiz liselerinden birisin olan Veliefendi Anadolu Lisemize müdürü olarak atanan değerli hemşehrimiz başarılı eğitimci, Mehmet Ali İşbuğa hocamıza 2021-2022 eğitim ve öğretim sezonunun hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim şeklinde konuştu.

Hüseyin Çetiner’de gerek dernek başkan yardımcısı olarak gerekse Geleceğim Zeytinburnu Platformu kurucu başkanı olarak gerekse de İstanbul Times Medya Grubu olarak size bir telefon kadar yakınız diyerek destekleri ile değerli müdürüm Mehmet Ali İşbuğa hocamızın yanındayız dedi.

Kaynak .İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)