Türk Kızılay Zeytinburnu Şubesi 2020 Yılında da Bayrağı Zirveye Taşıdı

Kızılay Zeytinburnu şubesinin yönetim kurulu üyeleri dağıtıma kendi araçlarıyla katılarak erzakları ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdı.
Haftanın belli günlerinde sabahları Maramaray Metro durağında işe gidenelre sıcak çorba ikramı ile lokma dağıldı.
Her hafta 2 gün kan bağış çadırına destek verilerek ortalama günlük 100 ünite kan toplandı.
Pandemi süreci başladığından beri 4 bin koli erzak ve 3 bin adet konserve dağıtılrken, 100 bin Türk Lirası da nakdi yardım ile 500 adet market alışveriş çeki varildi.
ÇOCUKLAR UNUTULMADI
Kızılay Zeytinburnu Kadın Kolları şubede kaydı olan veya olmayan bir çok evi ziyaret ederek çocukları giysi ve oyuncaklarla sevindirdi.
GENÇLİK KOLLARI
Zeytinburnu’nda veya anadoluda kırtasiye ve giyim ihtiyacı olan çocuklara tek tek ulaşan Genç Kızılay Zeytinburnu gençleri her zaman ve şartta göreve hazır.
İstanbul’da pandemide aç kalan sokak hayvanlarını da unutmayan gençlik kollaraı her cumartesi Pazar sahilden sokak aralarına kadar hayvanlara mama ve yen dağıtmaya devam ediyor.
Sosyal medyayı kullanmada İstanbul birincisi olan Genç Kızılay Zeytinburnu İnstegram’da @genckizilay34z ismiyle büyük beğeni, topluyor.
2020 FALİYETLERİMİZ;
152 SENELİK ÇINARIMIZ SİZ DEĞERLİ BAĞIŞÇILARIMIZIN BAĞIŞLARI İLE HİZMETİNİZE DEVAM EDİYOR.
2020 YILINDA KIZILAYIMIZ ÜLKE İÇERİSİNDE 26 MİLYON VATANDAŞIMIZA YARDIMDA BULUNDU.
ZEYTİNBURNU ŞUBEMİZ 2020 YILINDA;
- 4 BİN KOLİ ERZAK
- 3 BİN ADET ET KONSERVE
- 100 BİN TÜRKLİRASI NAKİT
- 500 ADET ALIŞVERİŞ ÇEKİ
- 400 ÇOÇUKLARIMIZI GİYDİRDİK
- 100,000 ADET MASKE DAĞITIMI
- 500 AİLEYE HİJYEN YARDIMI
“SOĞUK OLAN EVLERİMİZİ YARDIMLARINIZLA ISITABİLİRSİNİZ”
BAĞIŞ HESABIMIZ
ZEYTİNBURNU ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ
İBAN:TR13 0001 0007 0000 0018 6853 59
Zeytinburnu Kızılay Kadın Kolları Üyeleri
Fatma Özdemir Çelenk: Başkan
Nurgül Apaydın: Başkan Yardımcısı
Nurcan Erşan: Muhasıp
Neriman Büyükserdar: Sekreter
Nazlı Çekiç: Sekreter Yardımcısı
Arzu Eken : Organizasyon Birim Başkanı
Habibe Serin: Teşkilatlanma
Rümeysa Sezer: YK Üyesi
Ebru Akay: YK Üyesi
Vehbiye Tunca: YK Üyesi
Halime Yeşilkır: Yk Üyesi
Nayime Yeşilkır: YK Üyesi
Yüksel Yurtseven: YK Üyesi
Fatma Koç: YK Üyesi
Emine Tokaç: YK Üyesi
Emine Bayrak: YK Üyesi
Demet Akdemir: YK Üyesi
Ayten Yılmaz: YK Üyesi
Arzu Demirtaş: YK Üyesi
Ünzile Duran: YK Üyesi
Nilüfer Erşan: YK Üyesi
Reyhan Ceylan: YK Üyesi YK Üyesi
Sema Erşan: YK Üyesi
Kızılay Zeytinburnu Gençlik Kolları Üyeleri:
Alperen Burak Ekşi: Başkan
Kadir Can Çoşkun: Başkan Yardımcısı
Ebrar Aydın: Başkan Yardımcısı
Şermin Yüksel: Etkinlik ve Organizasyon Birimi Başkanı
Kadir Can Çoşkun: İletişim Birimi Başkanı
Ezgi Özcan: Eğitim Birimi Başkanı
Ebrar Aydın: Proje/Fon Geliştirme Birimi Başkanı
Fatma Nur Eken: Kan Birimi Başkanı
Mustafa Sami Erdem: Teşkilatlanma Birimi Başkanı
Dilara Şeval Gülen: YK Üyesi
Yunus Emre Tunçer: Sekreterya Birimi Başkanı