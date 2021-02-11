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Türk Kızılay Zeytinburnu Şubesi 2020 Yılında da Bayrağı Zirveye Taşıdı

Genç ve dinamik ekibiyle yılboyu sahada olan Zeytinburnu Kızılay Kızılay Gençlik ve Kadın Kolları olarak büyük işlere imza attılar. Zeytinburnu Şube Başkanı Ayhan Balcı, Kadın Kolları Başkanı Fatma Özdemir ve Gençlik Kolları Başkanı Alperen Burak Ekşi öncülüğünde çalınmadık kapı, ulaşılamayan ihtiyaç sahibi ve sevindirilmeyen çocuk bırakmamak üzere yola çıkan ekip; pandemi süresince erzak, hijyen setleri, kurban kavurması konserveleri, yiyecek ve giyecek çekleri ile sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaparak her eve, her kesime dokunarak takdir topladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Şubat 2021 Perşembe 16:09
Türk Kızılay Zeytinburnu Şubesi 2020 Yılında da Bayrağı Zirveye Taşıdı
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Kızılay Zeytinburnu şubesinin yönetim kurulu üyeleri dağıtıma kendi araçlarıyla katılarak erzakları ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar ulaştırdı.

Haftanın belli günlerinde sabahları Maramaray Metro durağında işe gidenelre sıcak çorba ikramı ile lokma dağıldı.

Her hafta 2 gün kan bağış çadırına destek verilerek ortalama günlük 100 ünite kan toplandı.

Pandemi süreci başladığından beri 4 bin koli erzak ve 3 bin adet konserve dağıtılrken, 100 bin Türk Lirası da nakdi yardım ile 500 adet market alışveriş çeki varildi.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

Kızılay Zeytinburnu Kadın Kolları şubede kaydı olan veya olmayan bir çok evi ziyaret ederek çocukları giysi ve oyuncaklarla sevindirdi.

GENÇLİK KOLLARI

Zeytinburnu’nda veya anadoluda kırtasiye ve giyim ihtiyacı olan çocuklara tek tek ulaşan Genç Kızılay Zeytinburnu gençleri her zaman ve şartta göreve hazır.

İstanbul’da pandemide aç kalan sokak hayvanlarını da unutmayan gençlik kollaraı her cumartesi Pazar sahilden sokak aralarına kadar hayvanlara mama ve yen dağıtmaya devam ediyor.

Sosyal medyayı kullanmada İstanbul birincisi olan Genç Kızılay Zeytinburnu İnstegram’da  @genckizilay34z  ismiyle büyük beğeni, topluyor.

2020 FALİYETLERİMİZ;

152 SENELİK ÇINARIMIZ SİZ DEĞERLİ BAĞIŞÇILARIMIZIN BAĞIŞLARI İLE HİZMETİNİZE DEVAM EDİYOR.

2020 YILINDA KIZILAYIMIZ ÜLKE İÇERİSİNDE 26 MİLYON VATANDAŞIMIZA YARDIMDA BULUNDU.

 ZEYTİNBURNU ŞUBEMİZ 2020 YILINDA;

  • 4 BİN KOLİ ERZAK
  • 3 BİN ADET ET KONSERVE
  • 100 BİN TÜRKLİRASI NAKİT
  • 500 ADET ALIŞVERİŞ ÇEKİ
  • 400 ÇOÇUKLARIMIZI GİYDİRDİK
  • 100,000 ADET MASKE DAĞITIMI
  • 500 AİLEYE HİJYEN YARDIMI

SOĞUK OLAN EVLERİMİZİ YARDIMLARINIZLA ISITABİLİRSİNİZ

BAĞIŞ HESABIMIZ                                                                

ZEYTİNBURNU ZİRAAT BANKASI ŞUBESİ                                     

İBAN:TR13 0001 0007 0000 0018 6853 59                                                

Zeytinburnu Kızılay Kadın Kolları Üyeleri

Fatma Özdemir Çelenk: Başkan

Nurgül Apaydın: Başkan Yardımcısı

Nurcan Erşan: Muhasıp

Neriman Büyükserdar: Sekreter

Nazlı Çekiç: Sekreter Yardımcısı

Arzu Eken : Organizasyon Birim Başkanı

Habibe Serin: Teşkilatlanma

Rümeysa Sezer: YK Üyesi

Ebru Akay: YK Üyesi

Vehbiye Tunca: YK Üyesi

Halime Yeşilkır: Yk Üyesi

Nayime Yeşilkır: YK Üyesi 

Yüksel Yurtseven: YK Üyesi

Fatma Koç: YK Üyesi

Emine Tokaç: YK Üyesi

Emine Bayrak: YK Üyesi

Demet Akdemir:  YK Üyesi

Ayten Yılmaz: YK Üyesi

Arzu Demirtaş: YK Üyesi

Ünzile Duran: YK Üyesi

Nilüfer Erşan: YK Üyesi

Reyhan Ceylan: YK Üyesi YK Üyesi

Sema Erşan: YK Üyesi

Kızılay Zeytinburnu Gençlik Kolları Üyeleri:

Alperen Burak Ekşi: Başkan

Kadir Can Çoşkun: Başkan Yardımcısı

Ebrar Aydın:  Başkan Yardımcısı

Şermin Yüksel: Etkinlik ve Organizasyon Birimi Başkanı

Kadir Can Çoşkun: İletişim Birimi Başkanı

Ezgi Özcan:  Eğitim Birimi Başkanı

Ebrar Aydın: Proje/Fon Geliştirme Birimi Başkanı

Fatma Nur Eken:  Kan Birimi Başkanı

Mustafa Sami Erdem:  Teşkilatlanma Birimi Başkanı

Dilara Şeval Gülen: YK Üyesi                                                                   

Yunus Emre Tunçer: Sekreterya Birimi Başkanı

Son Güncelleme: 11.02.2021 16:43
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