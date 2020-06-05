Temizlik İşçisi Cevat Gençoğlu O Karelerin Sahibi İle Buluştu

5 Haziran Dünya Çevre Günü Zeytinburnu Belediyesi’nde özel bir buluşmaya ile kutlandı. 15 Mayıs 2020 tarihinde Zeytinburnu Belediyesi’nde çalışan temizlik işçisi Cevat Gençoğlu’nun kaldırıma sıkışan sigara izmaritlerini temizlerken ki görüntüleri sosyal medyada gündem konusu olmuştu. Gençoğlu’nun o fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Reda Erdem isimli genç kız, 5 Haziran Dünya Çevre Günü münasebetiyle Cevat Gençoğlu ile Zeytinburnu Belediyesi’nde bir araya geldi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy bu ikiliyi makamında kabul ederek kendilerine çiçek ve plaket takdim etti. Ayrıca Cevat Gençoğlu’nun evlenme isteğine de kayıtsız kalmayan Başkan Arısoy, Gençoğlu’nun babasıyla konuşarak kendisine yardımcı olacaklarını belirtti.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

BAŞKAN ARISOY; “BU ZOR ZAMANLARDA TEMİZLİK OLGUSUNUN ÖNEMİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLADIK”

Çekilen fotoğraf karesinin çok anlamlı olduğunu bir kez daha hatırlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Reda hanım hem Zeytinburnu’nda, hem İstanbul’da, hem de Türkiye’de temizlik olgusunun önemine dikkat çekti. Yere attığımız çöpün nasıl geri toplandığına dair çok hoş bir kare yakaladı. ‘Dünya Çevre Günü’ vesilesiyle temizliğin önemini bir kez de burada hatırlayıp, kendilerine küçük bir hediye takdimiyle teşekkür etmek istedik. Cevat kardeşimiz Zeytinburnu’nda 500 kişilik temizlik ordumuzun bir neferi ama gerçekten çok hissiyatı yansıtan bir fotoğrafa konu oldu.” dedi.

REDA ERDEM; “TEMİZLİK EĞİTİMİ AİLEDE BAŞLAR”

Ailelerin çocuklarını yere çöp atmama noktasında bilinçlendirmesi gerektiğini belirten Reda Erdem, “Ders çalışıyordum Cevat Bey’i gördüm. Görünmemek için perdenin arkasından çektim. Paylaştım belediyeyi etiketledim. Temizlik konusunda en büyük sorumluluğun ve eğitimin ailede başladığını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ARISOY; “AĞAÇLARIMIZ MİLLET BAHÇESİ’NDE YAŞAYACAK”

Dünya Çevre Günü vesilesiyle bir müjde daha veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu’nda Askeri Lojmanlar’ın yıkılarak 120 bin metrekarelik alanın Millet Bahçesi’ne dönüştürülme çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek; “Alanımızda yıkım işlemlerinin tamamı bitmiş bulunmakta. Molozların taşınma süreci devam ediyor.

Taşıma işlemi tamamlandıktan hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mızın belirlemiş olduğu yüklenici firma inşaat faaliyetlerine başlayacak. Bilindiği üzere bu bölgede 30-50 yıllık ağaçlarımız vardı. Daha önce bunları tekrar Millet Bahçe’mize kazandıracağımızı, belirtmiştik. Projeye göre ağaçlarımızın bir kısmı bu alanda tekrar çevreye kazandırılacak, bir kısmı ise Orman Bakanlığı’mızın belirlediği bölgeye taşınarak korunmaya devam edecek.” açıklamasında bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (THA)

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