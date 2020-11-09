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TBMM Başkanı Şentop’tan ‘Ebüzziya Ailesi’ Sergisi’ne Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta devam eden, Ebüzziya Ailesi’nin 150 yıllık matbaacılık serüveninin belgelerle ve çeşitli zengin çalışmalarla anlatıldığı “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisini ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 10:32
TBMM Başkanı Şentop’tan ‘Ebüzziya Ailesi’ Sergisi’ne Ziyaret
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ta yer alan Ebüzziya Ailesi’nin matbaacılık serüveninin anlatıldığı “Kültür ve Sanat Hayatımızda Ebüzziya Ailesi” sergisini ziyaret etti. Ziyarette Şentop’a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sergi küratörü Ömer Faruk Şerfioğlu eşlik etti.  Zeytinburnu Belediyesinin şeref defterini imzalayan TBMM Başkanı Şentop, sergi ile ilgili açıklamada bulunarak, Zeytinburnu Belediyesi’ni kültür sanat faaliyetlerinden dolayı tebrik etti. Sergiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Şentop, “Zeytinburnu Belediyemizin kültür sanat alanında zengin çalışmalar yürüttüğünü ve bu konuda bir hayli zengin bir geçmişe sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün ziyaret etmiş olduğumuz Ebüzziya Ailesi sergisi de Türkiye’nin 4 kuşak matbaacılık tarihini gözler önüne serer nitelikte bir çalışma olmuş. Serginin sanatseverler tarafından mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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