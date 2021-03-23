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Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayacak

​​​​​​​Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut’un ismi Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde ailesinin ikamet ettiği sokağa verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Vatan için şehit olan Zeytinburnu’muzun evladı Semih Korkut’un ismi, bundan böyle doğup büyüdüğü sokakta yaşayacak.” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Mart 2021 Salı 14:27
Şehit Semih Korkut’un İsmi Telsiz Mahallesi’nde Yaşayacak
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7 Temmuz 2018 yılında Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut’un ismi, Zeytinburnu Telsiz Mahallesi’nde doğup büyüdüğü ve halen ailesinin de ikamet ettiği sokağa verildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Şehit Semih Korkut’un ailesinin katıldığı tabela asma töreninde konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “7 Temmuz 2018’de Ağrı Doğubeyazıt’ta şehit olan, Zeytinburnu’muzda doğup büyüyen Semih Korkut’un yaşadığı sokağa ismini vererek hatırasını ölümsüzleştirmek istedik. Şehit olana kadar anne ve babasının, aynı zamanda Zeytinburnu’nun evladı olan Semih Korkut, şehit olduğu tarihten itibaren bu coğrafyanın vatan olmasını sağlayan canlardan biri olarak bütün Türkiye’nin şehidi olmuştur. O artık başımızın tacıdır, ismini bu sokakta yaşatacağız.” dedi.

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