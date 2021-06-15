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Saygılı Gündemin Konuğu Oldu

Engelli camiası ile ilgili yaptığı çalışmalarla tanınan Adnan Saygılı gazeteci yazar Hüseyin Çetiner’in hazırlayıp sunduğu gündem programının konuğu oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Haziran 2021 Salı 12:57
Saygılı Gündemin Konuğu Oldu
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SAYGILI SORULAN HER SORUYA İÇTENLİKLE CEVAPLAR VERDİ.

Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa şube başkanlığı Adnan Saygılı sorulan her soruya samimi ve içten cevaplar verdi.

Saygılı Programda eşini ve aşını camiada bulduğunu ifade ederek sahip olduğum birçok değeri Türkiye Sakatlar Derneği sayesinde elde ettim.  Şimdi de borcumu ödemek için elimden gelen çalışmaları yapıyorum.

Çetiner’in, adınız ‘’Zeytinburnu Seyitnizam mahalle muhtarlığı için konuşuluyor neler söylemek istersiniz’’ sorusuna ise şu şekilde cevap verdi ‘’mevcut mahalle muhtarımız Ömer Algül'ü sever sayarım muhtarımız yeni dönemde aday olmayacağını yakın çevresine açıklıyor. Sağ olsunlar bizi sevip sayan dostlarımızda sosyal çalışmalarımızı bildikleri için Zeytinburnu Seyitnizam mahalle muhtarı adayı olmamızı istiyorlar. Tabi bu konuda vermiş olduğum herhangi bir karar söz konusu değil. Kaldı ki seçime daha çok süre var. İlerleyen zamanlarda ne olur bilemiyorum. Ancak bizi böyle onurlu bir makama layık gören bütün dostlarıma teşekkür ediyorum.’’

Saygılı, Engelli camiası ile ilgili yaptığı çalışmalarla alakalı sorulan bütün sorulara samimi cevaplar verdi.

Videoyu izlemek için ZeytinKöy Tv Youtube kanalımızı takip edebilirsiniz.

Son Güncelleme: 15.06.2021 16:09
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