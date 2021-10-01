Pedallar ‘Sağlıklı Yaşam’ İçin Döndü

Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM), yaşlıların yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek, fiziksel aktivitelerle hareketliliklerini arttırarak yaşam kalitelerinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bir etkinlik düzenledi. 60 yaş üstü vatandaşlar, 20 gönüllü gençle beraber Zeytinburnu sahilinde bisiklet turu yaparak keyifli dakikalar geçirdi. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılarla bir araya gelen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da bisiklet turuna eşlik etti. Başkan Arısoy, yaşlılarla uzun süre muhabbet etti. Etkinliğe katılan vatandaşlar canlı müzik eşliğinde doyasıya eğlendiler.

“YAŞLILARIMIZI SOSYAL HAYATIN İÇİNDE AKTİF BİR ŞEKİLDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi sorumlusu Sultan Çekici, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü sebebiyle bir aradayız. Zeytinburnu Belediyesi Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi olarak dezavantajlı gruplarımızla beraber; yani yaşlı, tek başına yaşayan, evden çıkamayan, başkasının bakımına muhtaç olan kişilerle çeşitli etkinlikler planlamaktayız. Bugünün anlam ve önemi üzerine burada bulunmaktayız. Yaşın ilerlemesiyle birlikte bedensel gerilemeler var. Maalesef hareketlerde olumsuzluklar ortaya çıkıyor. Amacımız yaşlılarımızı eve bağımlı bir şekilde değil de, toplumun sosyal hayatına kendilerini katarak, aktiviteler de bulunarak desteklemek. Çünkü aktif ve sağlıklı yaşlanma onlar için kıymetli. Yaşlılık herkesin hayatında kaçınılması mümkün olmayan bir dönemdir. Bizim için önemli olan yaşlılık dönemimizi nasıl geçirdiğimizdir. Yaşlılarımızla bugün bisiklet turu yaparak onların hareketlerini hızlandırmış olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu.” dedi.

“ÇOCUKLAR KADAR ŞENDİK”

Hayatı boyunca ilk defa bisiklete bindiğini anlatan 65 yaşındaki Hamiyet Kılıç, “Pandemi döneminde hep evdeydik. İlk defa hayatımda bisiklete bindim. Çocuklar gibi eğlendik. Başkanımız Ömer Arısoy’a çok teşekkür ederiz. Başkanımızla beraber bisiklet sürdük.” şeklinde konuştu.