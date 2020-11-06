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Pazar Yerlerine Covid-19 Denetimi

İstanbul’da son günlerde artış gösteren Covid-19 vakalarına ilişkin olarak ilçedeki tedbirleri artıran Zeytinburnu Belediyesi pazar yerlerinde denetimi sıklaştırdı. Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerinin pazarda yaptığı maske, mesafe ve hijyen denetimine, Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney de eşlik etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Kasım 2020 Cuma 15:22
Pazar Yerlerine Covid-19 Denetimi
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Son günlerde artan koronavirüs vakalarının ardından art arda tedbirler gelmeye başladı. Bu çerçevede İçişleri Bakanlığı’nın 81 ile gönderdiği Covid-19 genelgesi kapsamında Zeytinburnu Kaymakamlığı ve Zeytinburnu Belediyesi de ilçede ortak bir denetim gerçekleştirdi. Zeytinburnu’ndaki Pazar yerlerine yapılan denetimlere Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı. Pazarda bulunan vatandaşlar Zeytinburnu Belediyesi zabıta ekiplerinin anonslarıyla, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda tek tek uyarıldı. Denetimlerin vatandaşın sağlığı için olduğunu hatırlatan Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, “Kurallara uyduğumuz müddetçe bu hastalığın üstesinden geleceğiz. Gönül ister ki, bu pazarlar daha kalabalık olsun. Salgın bittikten sonra esnafımız tekrardan hareketli günlerine kavuşacak.” dedi. 

BAŞKAN ARISOY; “KORONAVİRÜS’LE MÜCADELE HUSUSUNDA YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ”

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise; “Zeytinburnu Belediyesi olarak ilçedeki pazarlarımızda esnafımızın yardımıyla birlikte titizlikle kuralları uyguluyoruz. İlk günden itibaren pazara gelen bütün hemşehrilerimizin maskelerini dağıtıyoruz. Burada gördüğünüz üzere bütün pazar boyunca çeşitli uyarı levhalarımız var. Ana yerlerde zabıta ekiplerimiz gerekli kontrolleri yapıyor. Şimdi yeni bir döneme giriyoruz. Koronavirüs ile ilgili daha yoğun bir mücadele içerisinde olacağız. Değerli İstanbullulardan ve Zeytinburnulu vatandaşlarımızdan ricamız, pazar alışverişlerini akşama bırakmaması yönünde olacak.” şeklinde konuştu.

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