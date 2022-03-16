“Malazgirt 1071” Filmi Bilgi Evi Üyelerine Özel Gösterime Girdi

Anadolu‘nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı‘nın hikâyesini konu edinen “Malazgirt 1071” filmi Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nde Bilgi Evi üyelerine özel gösterime girdi.

15-18 Mart tarihleri arasında düzenlenecek sinema seanslarına Bilgi Evi üyesi 256 öğrenci katılım sağlayabilecek.

4 gün boyunca sürecek etkinliğe 7 Bilgi Evi’nden katılım sağlayacak öğrencilerin ulaşımı ise Zeytinburnu Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sağlanacak.

Yönetmenliğini Bilal Kalyoncu ve Özgür Bakar’ın üstlendiği Malazgirt 1071 filminin öne çıkan oyuncuları ise Cengiz Coşkun, Vildan Atasever, Haluk Piyes.

MALAZGİRT 1071

Malazgirt 1071, Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasını sağlayan Malazgirt Savaşı‘nın hikâyesini konu ediyor. Sultan Alparslan‘ın en büyük hayali, müslüman toplulukları Selçuklu bayrağı altında bir araya getirmektir. Bunun için de amcası Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu’ya seferleri devam ettirir. Bu sırada Bizans‘da yaşanan iç karışıklıklar da Türklerin Anadolu’da yol almasını hızlandırır. Romen Diyojen bunu durdurmak ister ve bu amaçla bir darbe girişiminde bulunur. Yönetimi ele geçirmeye çalışan Romen Diyojen’in planları düşündüğü gibi gitmez ve idam mahkumu haline gelir. Kraliçe Ludika’nın ani bir operasyonu ile tahta geçen Diyojen, Türkleri Anadolu’dan atmayı planlar. Malazgirt ovasında iki ordunun karşı karşıya gelmesinin ardından Türklerin bu topraklarda bin yıllık serüveni başlar.