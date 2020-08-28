Kerbela Matemine Korona Virüs Engeli

ZEYTİNBURNU İMAM CAFER-İ SADIK CAMİSİ DERNEK BAŞKANI İŞ ADAMI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Bizler yıllardır Kerbela Şehitlerimizi Zeytinburnumuzda 10 binlerce ehlibeyt dostu ile beraber gözyaşları içinde yad ediyoruz.Bu sene hepinizin bildiği gibi Korona Virüs pandemisi her şeyimizi baştan sona değişirdi.Bizlerde bugün (28 Ağustos

2020'de Mülki İdare amirlerimiz ile yaptığımız istişarelerden sonra cemaatimiz ve halkımızın sağlığını ön planda tuutuğumuz sokakta yaptığımız anma törenlerimizi iptal ettik. Cami içinde Kebela şehitlerimiz için sadece 50 kişilik temslili

bir heyet ile anma merasimimizi yapacağız.Herkesten anlayış bekliyoruz dedi.