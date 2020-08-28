Kerbela Matemine Korona Virüs Engeli

ZEYTİNBURNU İMAM CAFER-İ SADIK CAMİSİ DERNEK BAŞKANI İŞ ADAMI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ
Bizler yıllardır Kerbela Şehitlerimizi Zeytinburnumuzda 10 binlerce ehlibeyt dostu ile beraber gözyaşları içinde yad ediyoruz.Bu sene hepinizin bildiği gibi Korona Virüs pandemisi her şeyimizi baştan sona değişirdi.Bizlerde bugün (28 Ağustos
2020'de Mülki İdare amirlerimiz ile yaptığımız istişarelerden sonra cemaatimiz ve halkımızın sağlığını ön planda tuutuğumuz sokakta yaptığımız anma törenlerimizi iptal ettik. Cami içinde Kebela şehitlerimiz için sadece 50 kişilik temslili
bir heyet ile anma merasimimizi yapacağız.Herkesten anlayış bekliyoruz dedi.
İŞTE DERNEK YÖNETİMİ VE HOCALARDAN GELEN MESAJI AYNEN YAYINLIYORUZ...
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz Corona Virüs sebebiyle, toplu yapılan bütün programlara belirli kısıtlamalar ve ya iptaller yapılmıştır.
Tüm taklit merciilerin ve devletimizin bu konudaki hassasiyetleri azami düzeydedir.
Bu hassasiyet gereğince:
Zeytinburnu İmam Caferi Sadık Camii'de yapılacak program Camii'nin içinde ve sınırlı kişi alımı ile gerçekleşecektir. En fazla 50 kişilik katılım gerçekleşecektir.
Programımızı sosyal medya hesaplarımızdan evden takip edebilirsiniz.
Tüm İmam Hüseyin dostlarına duyurulur. Allah ezanızı kabul etsin.
Zeytinburnu İmam Caferi Sadık Camii Dernek yönetimi ve Hocaları
Son Güncelleme: 28.08.2020 20:07