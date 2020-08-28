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Kerbela Matemine Korona Virüs Engeli

Yarın Yani 29 Ağustos 2020'de MATEM VAR..HER SENE MUHTEŞEM BİR KALABALIK İLE KERBELA ŞEHİTLERİNİ ANMA MATEMİNİ YAPAN ZEYTİNBURNU İMAM CAFER-İ SADIK CAMİ DERNEĞİ BU SENE MÜLKİ İDARE AMİRLERİ İLE YAPILAN MÜZAKERELER SONUCU MATEMİ ÇOK AZ SAYIDA BİR HEYET İLE SEMBOLİK BİR ŞEKİLDE YAPMA KARARI VERDİ...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2020 Cuma 19:54
Kerbela Matemine Korona Virüs Engeli
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ZEYTİNBURNU İMAM CAFER-İ SADIK CAMİSİ DERNEK BAŞKANI İŞ ADAMI MURAT ELMAS GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ
Bizler yıllardır Kerbela Şehitlerimizi Zeytinburnumuzda 10 binlerce ehlibeyt dostu ile beraber gözyaşları içinde yad ediyoruz.Bu sene hepinizin bildiği gibi  Korona Virüs pandemisi her şeyimizi baştan sona değişirdi.Bizlerde bugün (28 Ağustos
2020'de Mülki İdare amirlerimiz ile yaptığımız istişarelerden sonra cemaatimiz ve  halkımızın sağlığını ön planda tuutuğumuz sokakta yaptığımız anma törenlerimizi iptal ettik. Cami içinde Kebela şehitlerimiz için sadece 50 kişilik temslili
 bir heyet ile anma merasimimizi yapacağız.Herkesten anlayış bekliyoruz dedi.
İŞTE DERNEK YÖNETİMİ VE HOCALARDAN GELEN MESAJI AYNEN YAYINLIYORUZ...
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
Dünya genelinde karşı karşıya olduğumuz Corona Virüs sebebiyle, toplu yapılan bütün programlara belirli kısıtlamalar ve ya iptaller yapılmıştır.
Tüm taklit merciilerin ve devletimizin bu konudaki hassasiyetleri azami düzeydedir.
Bu hassasiyet gereğince:
Zeytinburnu İmam Caferi Sadık Camii'de yapılacak program Camii'nin içinde ve sınırlı kişi alımı ile gerçekleşecektir. En fazla 50 kişilik katılım gerçekleşecektir.
Programımızı sosyal medya hesaplarımızdan evden takip edebilirsiniz.
Tüm İmam Hüseyin dostlarına duyurulur. Allah ezanızı kabul etsin.
Zeytinburnu İmam Caferi Sadık Camii Dernek yönetimi ve Hocaları
Son Güncelleme: 28.08.2020 20:07
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