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İYİ Parti Öğretmenlerin Gününü Unutmadı

İYİ Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Hasan Hoşben ve bazı Yönetim Kurulu Üyeleri 24 Kasım Öğretmenler Günü Nedeni ile Zeytinburnu İTO Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmelerinin gününü kutlayarak eğitimcilerin sorunları hakkında fikir alış verişi yaptılar.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Kasım 2020 Salı 19:02
İYİ Parti Öğretmenlerin Gününü Unutmadı
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HOŞBEN ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI KABİLİNDEN  ÖĞRETMENLERE HEDİYE TAKDİMİ YAPTI...

Hoşben beraberindeki İYİ Parti Zeytinburnu heyeti ile İstanbul Ticarat Odası tarafından yapılıp Milli Eğitime teslim edilen İTO Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek 24 Kasım öğretmenler gününü kutladılar.

Hoşben Zeytinburnu'nda yaşayan herkesin sorunlarına ilgi duyduklarını ifade eden İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı bizim genel başkanımız da eğitimci,biz iktidar olduğumuz zaman eğitimcilerimizin  bir çok sorunu kısa sürede çözeceğiz dedi.

Son Güncelleme: 24.11.2020 19:13
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