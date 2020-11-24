İYİ Parti Öğretmenlerin Gününü Unutmadı

HOŞBEN ÇAM SAKIZI ÇOBAN ARMAĞANI KABİLİNDEN ÖĞRETMENLERE HEDİYE TAKDİMİ YAPTI...

Hoşben beraberindeki İYİ Parti Zeytinburnu heyeti ile İstanbul Ticarat Odası tarafından yapılıp Milli Eğitime teslim edilen İTO Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek 24 Kasım öğretmenler gününü kutladılar.

Hoşben Zeytinburnu'nda yaşayan herkesin sorunlarına ilgi duyduklarını ifade eden İyi Parti Zeytinburnu İlçe başkanı bizim genel başkanımız da eğitimci,biz iktidar olduğumuz zaman eğitimcilerimizin bir çok sorunu kısa sürede çözeceğiz dedi.